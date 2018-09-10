Британский опыт: как стать миллионером, не выходя из спальни
Перефразируя слова известной телепрограммы (а также песни Фрэнка Синатры), кто из нас не хотел бы стать миллионером?
Перефразируя слова известной телепрограммы (а также песни Фрэнка Синатры), кто из нас не хотел бы стать миллионером?
Конечно, деньги — это не главное в жизни, но это не останавливает нас от грез, в которых мы придумываем потрясающую
Но сколько бы мы об этом ни мечтали, стать миллионером крайне непросто, особенно для молодых людей. Но некоторым это удалось. Будь то ведение блога или игра на биткоинах — все наши герои добились успеха в молодом возрасте, в буквальном смысле не выходя из спальни.
Эрика Стэнфорд, 30 лет, графство Беркшир
Мне не всегда удавалось обращаться с деньгами разумно, иногда приходилось залезать в долг. Но я всегда с удовольствием узнавала
В 2009 году в одной из радиопрограмм я впервые я услышала о биткоине — цифровой валюте, которую любой человек с интернетом и смартфоном может переслать кому угодно в мире. Тогда все ограничилось обсуждением новинки с папой и друзьями.
Но в прошлом году я поняла, что мне надоело работать в продажах и маркетинге, и решила разузнать, что такое блокчейн (так называется цифровая база данных, на основе которой существует криптовалюта). Меня это заинтересовало после того, как мой друг Джон начал инвестировать в биткоины.
Тогда я узнала, что с помощью блокчейна можно отслеживать, например, место добычи алмазов, украденный антиквариат; можно выяснить историю перепродаваемых автомобилей. Все это было крайне интересно. Меня очень заинтриговало, что технологию можно применять в практическом смысле.
Я купила биткоинов и другой криптовалюты на 200 фунтов (260 долларов). Я начала скупать самые дешевые виды цифровых денег, вложив в это 2000 фунтов со своей кредитной карты.
Так я и поступила. В сентябре 2017 года я написала заявление об уходе, чтобы полностью посвятить себя торговле криптовалютами. Несколько человек в офисе сказали, что это глупо, и мне было страшно в последний день на работе. Я совсем не была уверена в том, что у меня получится так зарабатывать на жизнь: это же новое дело, все это только начинает развиваться.
Мой начальник никого не брал на мою должность, выжидая, когда мое начинание прогорит. Меня это немного злило и подстегивало всеми силами стремиться к успеху.
Мне кажется, у биткоина сложилась плохая репутация, потому что, как многим кажется, его используют для покупки наркотиков и оружия в «темном интернете». Думаю, это равносильно утверждению о том, что наличные деньги — это зло, потому что их тоже используют для незаконных целей.
Все мои друзья беспокоились за меня, а папа прочитал мне лекцию из серии «Ты станешь бомжом». Мне все еще нужно было выплачивать ипотеку и долги по кредитным картам. И да, поначалу я совершала ошибки.
Самая дорогая случилась, когда я покупала и продавала малоизвестную криптовалюту и к концу дня заработала 5 тыс. фунтов. Но затем
Торгуя криптовалютами, потерять деньги очень легко. Я не понимала, что если валюта резко растет в цене, то, скорее всего, она может так же быстро обесцениться. Я начала уделять больше времени изучению рынка, нахождению закономерностей и определению новых проектов, в которые можно вложиться.
Никогда не забуду момента, когда я увидела, как суммы в моем электронном кошельке начали
Я не знала что делать — либо вывести все деньги, либо снова их инвестировать. Я решила оставить себе большую часть, но было ощущение, что это деньги ненастоящие, как из игры «Монополия».
Я уже знала, насколько непостоянным бывает рынок, поэтому решила особо не тратить заработанное и не рассказывать об этом друзьям.
Я твердо решила продолжать свое занятие и относиться к нему как к обычной работе. Не поверите, но моя жизнь практически не изменилась за исключением того, что я чаще начала ездить на отдых. Поймите меня правильно, чувствуешь большое удовлетворение, когда платишь биткоинами за поездку в Таиланд.
Спустя год после ухода с работы мы с Джоном, который
Меня иногда просят инвестировать чужие средства, будь то друзья или даже
Монти Джордж и Дэн Беклс, 21 год, графство Уилтшир.
Монти: Я всегда чувствовал в себе дух предпринимательства. Уже в 12 лет на карманные деньги я покупал недорогие машины для изготовлению суши и лампы для ноутбуков, а потом продавал их на сайте eBay. В 15 лет я заказал в Китае партию кроссовых мотоциклов для продажи в интернете, но потом я понял, что не смогу их чинить, если они сломаются.
Я размышлял о том, что бы такое можно продавать, и тогда меня осенило, что торговля мебелью является одним из самых активно растущих сегментов в интернете. Я заказал два контейнера со столами и стульями, и на них сразу нашлись покупатели.
Я не мог поверить, что мне так повезло, и решил вложить полученный доход в новую партию мебели. К концу учебы в школе я предложил своему приятелю Дэну стать партнером по бизнесу.
Три года назад накануне объявления результатов выпускных экзаменов я узнал, что наш объем продаж перевалил за 1 млн фунтов. Мне повезло, что мои родители во всем меня поддерживали, когда я занимался этой торговлей. Мне кажется, я унаследовал их отношение к работе.
Но не обошлось без ошибок. В 2014 году мне прислали из налоговой огромный счет. Я не знал, что мне нужно было платить НДС. В итоге пришлось продать
Я открыл компанию у себя дома. Это означало, что у меня не было дополнительных издержек, а родители позволили использовать сарай под склад.
Почти каждый день я на ногах уже в шесть утра: пишу поставщикам в Китае, а потом наклеиваю адреса на посылки или общаюсь с клиентами. В прошлом году я побаловал себя дорогим автомобилем, но через год его продал. Можете смеяться, но я понял, что мне нужна обычная недорогая машина, которая просто довезет меня из пункта А в пункт Б.
Мне не нужно принижать свое богатство перед друзьями, потому что я не чувствую себя богатым. Я просто все время работаю. Я горжусь тем, что столько заработал в юном возрасте, потому что такое обычно видишь только в кино. Надеюсь, своим примером я опровергаю тех, кто утверждает, будто молодежь обленилась.
Дэн: Иногда мне не верится, что когда я начинал, у меня совсем не было опыта работы в продаже мебели. Сейчас я являюсь одним из руководителей компании, годовой оборот которой в прошлом году перевалил за 1,6 млн фунтов.
Мы с Монти дружили с 13 лет. После окончания школы я собирался поступать в университет, чтобы изучать менеджмент и экономику. Но когда он спросил меня, не хотел бы я отложить учебу на год и помочь ему запустить компанию Furniture Box, я не мог ему отказать.
Друзья и родные дали нам много полезных советов: например, не расслабляться, когда все идет прекрасно. Мы приняли на работу четырех человек, но в каждом сегменте бизнеса контролируем все сами.
Думаю, больше всего нам нравится работать с клиентами. Один раз Монти поехал помочь пожилому мужчине, страдающему от болезни Паркинсона. У него не получалось собрать один из наших стульев.
Мы — юные миллионеры, но нам пришлось многим пожертвовать. Мне было очень жалко отказаться от университета. Нам приходится работать 365 дней в году. Я вижу свою девушку всего раз в месяц, потому что мы работаем по выходным.
Однажды в новогоднюю ночь все наши друзья веселились, а мы на складе разбирали стеллажи. Было очень холодно. Мы так много работаем, что у нас почти нет времени на личную жизнь, но мы дорожим своим занятием. Это удивительное чувство, когда ты можешь управлять собственным бизнесом со своим другом. Так что я чувствую себя счастливчиком.
Лора Роедер, 34 года, Брайтон.
Если бы мне сказали, что я стану миллионером, заработав в соцсетях, я бы подумала, что это шутка. Я научилась программировать в 12 лет и начала разрабатывать сайты. Я стала одним из первых пользователей «Фейсбука», когда он появился в моем университете, но я и представить не могла, что смогу на этом хорошо зарабатывать.
Когда меня просили сделать сайт для
Мне всегда нравилось выступать перед аудиторией, поэтому я начала снимать видео о маркетинге в соцсетях. Роль студии выполняла спальня.
Также я проводила вебинары (курсы обучения в интернете) о том, как небольшие компании могут использовать «Фейсбук» и «Твиттер» для рекламы своего бизнеса. Я позиционировала их как
Было так здорово ощутить, что можно было работать меньше, но зарабатывать при этом больше. В первый год я заработала шестизначную сумму. Мне было приятно, что я нашла свою стезю и поняла, чем я могу заниматься в жизни.
Но мои родители и их друзья не совсем понимали, чем конкретно я занимаюсь. После того как я выпустила электронную книгу о маркетинге в «Твиттере», моя мама говорила, что я писательница. Я над этим смеялась, потому что на тот момент соцсети еще только формировались.
Сначала у меня работали три человека, а сейчас в команде 25 человек. Все они работают удаленно — дома или в
Когда начинаешь бизнес в собственной спальне, сталкиваешься с определенными трудностями. Мне нужно постоянно помнить, что я должна выходить из дома, я заставляю себя общаться с людьми.
Кроме того, мне довелось сталкиваться и с сексизмом. Еще недавно некоторые считали, что я не могу быть владелицей бизнеса, потому что я женщина, и спрашивали, кто мне помогает — папа или муж.
Некоторые относятся скептически и говорят: «Не понимаю, почему
Иногда, когда я отправляюсь на сафари с Ричардом Брэнсоном или могу себе позволить более долгий, чем обычно, отпуск по уходу за новорожденной дочкой, мне бывает сложно поверить, что я смогла добиться всего этого благодаря соцсетям.
Больше всего мне не верится, что мне удалось избежать бессмысленной корпоративной гонки, что занимаюсь тем, что доставляет удовольствие. Разве это не показатель успеха?