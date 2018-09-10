Британский опыт: как стать миллионером, не выходя из спальни

Источник: Русская служба Би-би-си

Конечно, деньги — это не главное в жизни, но это не останавливает нас от грез, в которых мы придумываем потрясающую бизнес-идею на миллион долларов и мечтаем о том, как она избавит нас от необходимости каждый день на кого-то работать и постоянно жить в долг.

Но сколько бы мы об этом ни мечтали, стать миллионером крайне непросто, особенно для молодых людей. Но некоторым это удалось. Будь то ведение блога или игра на биткоинах — все наши герои добились успеха в молодом возрасте, в буквальном смысле не выходя из спальни.

Миллионы на биткойнах

Эрика Стэнфорд, 30 лет, графство Беркшир

Мне не всегда удавалось обращаться с деньгами разумно, иногда приходилось залезать в долг. Но я всегда с удовольствием узнавала что-то новое. Наверное, во многом благодаря моей любознательности я заинтересовалась криптовалютами.

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В 2009 году в одной из радиопрограмм я впервые я услышала о биткоине — цифровой валюте, которую любой человек с интернетом и смартфоном может переслать кому угодно в мире. Тогда все ограничилось обсуждением новинки с папой и друзьями.

Но в прошлом году я поняла, что мне надоело работать в продажах и маркетинге, и решила разузнать, что такое блокчейн (так называется цифровая база данных, на основе которой существует криптовалюта). Меня это заинтересовало после того, как мой друг Джон начал инвестировать в биткоины.

Тогда я узнала, что с помощью блокчейна можно отслеживать, например, место добычи алмазов, украденный антиквариат; можно выяснить историю перепродаваемых автомобилей. Все это было крайне интересно. Меня очень заинтриговало, что технологию можно применять в практическом смысле.

Источник: Русская служба Би-би-си

Я купила биткоинов и другой криптовалюты на 200 фунтов (260 долларов). Я начала скупать самые дешевые виды цифровых денег, вложив в это 2000 фунтов со своей кредитной карты.

Спустя несколько месяцев я заработала 30 тыс. фунтов, с помощью которых расплатилась с долгами, а остальное отложила на накопительный счет. Я тогда подумала: «Это же немаленькая сумма! Я могла бы уйти с работы и заниматься только этим!».

Так я и поступила. В сентябре 2017 года я написала заявление об уходе, чтобы полностью посвятить себя торговле криптовалютами. Несколько человек в офисе сказали, что это глупо, и мне было страшно в последний день на работе. Я совсем не была уверена в том, что у меня получится так зарабатывать на жизнь: это же новое дело, все это только начинает развиваться.

Мой начальник никого не брал на мою должность, выжидая, когда мое начинание прогорит. Меня это немного злило и подстегивало всеми силами стремиться к успеху.

Мне кажется, у биткоина сложилась плохая репутация, потому что, как многим кажется, его используют для покупки наркотиков и оружия в «темном интернете». Думаю, это равносильно утверждению о том, что наличные деньги — это зло, потому что их тоже используют для незаконных целей.

Все мои друзья беспокоились за меня, а папа прочитал мне лекцию из серии «Ты станешь бомжом». Мне все еще нужно было выплачивать ипотеку и долги по кредитным картам. И да, поначалу я совершала ошибки.

Самая дорогая случилась, когда я покупала и продавала малоизвестную криптовалюту и к концу дня заработала 5 тыс. фунтов. Но затем из-за нее мой электронный кошелек был переведен в профилактический режим и переключен в офлайн режим, из-за чего у меня не было возможности вывести из него заработанное.

В итоге я все потеряла. Это было ужасно. В моей голове звучали слова бывшего босса: «Я ж тебе говорил».

Торгуя криптовалютами, потерять деньги очень легко. Я не понимала, что если валюта резко растет в цене, то, скорее всего, она может так же быстро обесцениться. Я начала уделять больше времени изучению рынка, нахождению закономерностей и определению новых проектов, в которые можно вложиться.

Никогда не забуду момента, когда я увидела, как суммы в моем электронном кошельке начали по-настоящему расти. Когда спустя лишь несколько месяцев после ухода с работы я заработала свой первый миллион, я почувствовала панику.

Я не знала что делать — либо вывести все деньги, либо снова их инвестировать. Я решила оставить себе большую часть, но было ощущение, что это деньги ненастоящие, как из игры «Монополия».

Я уже знала, насколько непостоянным бывает рынок, поэтому решила особо не тратить заработанное и не рассказывать об этом друзьям.

Я твердо решила продолжать свое занятие и относиться к нему как к обычной работе. Не поверите, но моя жизнь практически не изменилась за исключением того, что я чаще начала ездить на отдых. Поймите меня правильно, чувствуешь большое удовлетворение, когда платишь биткоинами за поездку в Таиланд.

Иногда работать из дома бывает одиноко. Чаще всего компанию мне составляет лишь моя кошка. Но мне очень нравится то, что я сама себе начальник.

Спустя год после ухода с работы мы с Джоном, который когда-то посоветовал мне вложиться в криптовалюты, подсчитали сумму общих средств. Вместе мы заработали 20 млн фунтов.

Меня иногда просят инвестировать чужие средства, будь то друзья или даже хедж-фонды, но я не хочу брать на себя такую ответственность. Я могу помочь советом, меня не раз приглашали выступать на международных конференциях, посвященных криптовалюте. Мне нравится, когда меня называют «крипто-леди».

Мебельные короли

Монти Джордж и Дэн Беклс, 21 год, графство Уилтшир.

Монти: Я всегда чувствовал в себе дух предпринимательства. Уже в 12 лет на карманные деньги я покупал недорогие машины для изготовлению суши и лампы для ноутбуков, а потом продавал их на сайте eBay. В 15 лет я заказал в Китае партию кроссовых мотоциклов для продажи в интернете, но потом я понял, что не смогу их чинить, если они сломаются.

Я размышлял о том, что бы такое можно продавать, и тогда меня осенило, что торговля мебелью является одним из самых активно растущих сегментов в интернете. Я заказал два контейнера со столами и стульями, и на них сразу нашлись покупатели.

Я не мог поверить, что мне так повезло, и решил вложить полученный доход в новую партию мебели. К концу учебы в школе я предложил своему приятелю Дэну стать партнером по бизнесу.

Три года назад накануне объявления результатов выпускных экзаменов я узнал, что наш объем продаж перевалил за 1 млн фунтов. Мне повезло, что мои родители во всем меня поддерживали, когда я занимался этой торговлей. Мне кажется, я унаследовал их отношение к работе.

Но не обошлось без ошибок. В 2014 году мне прислали из налоговой огромный счет. Я не знал, что мне нужно было платить НДС. В итоге пришлось продать кое-что из вещей. Я чувствовал себя глупо, но не собирался останавливаться.

Источник: Русская служба Би-би-си

Я открыл компанию у себя дома. Это означало, что у меня не было дополнительных издержек, а родители позволили использовать сарай под склад.

На сегодняшний день получаемые доходы я вкладываю снова в бизнес и живу достаточно скромно. Мы с Дэном делим дом в Бристоле, большая часть времени уходит на работу, поэтому тратить деньги некогда.

Почти каждый день я на ногах уже в шесть утра: пишу поставщикам в Китае, а потом наклеиваю адреса на посылки или общаюсь с клиентами. В прошлом году я побаловал себя дорогим автомобилем, но через год его продал. Можете смеяться, но я понял, что мне нужна обычная недорогая машина, которая просто довезет меня из пункта А в пункт Б.

Мне не нужно принижать свое богатство перед друзьями, потому что я не чувствую себя богатым. Я просто все время работаю. Я горжусь тем, что столько заработал в юном возрасте, потому что такое обычно видишь только в кино. Надеюсь, своим примером я опровергаю тех, кто утверждает, будто молодежь обленилась.

Дэн: Иногда мне не верится, что когда я начинал, у меня совсем не было опыта работы в продаже мебели. Сейчас я являюсь одним из руководителей компании, годовой оборот которой в прошлом году перевалил за 1,6 млн фунтов.

Мы с Монти дружили с 13 лет. После окончания школы я собирался поступать в университет, чтобы изучать менеджмент и экономику. Но когда он спросил меня, не хотел бы я отложить учебу на год и помочь ему запустить компанию Furniture Box, я не мог ему отказать.

Я сохранил предложенное мне в университете место, чтобы начать учебу через год, однако бизнес стал настолько успешным, что я решил совсем отказаться от университетского образования.

Друзья и родные дали нам много полезных советов: например, не расслабляться, когда все идет прекрасно. Мы приняли на работу четырех человек, но в каждом сегменте бизнеса контролируем все сами.

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Думаю, больше всего нам нравится работать с клиентами. Один раз Монти поехал помочь пожилому мужчине, страдающему от болезни Паркинсона. У него не получалось собрать один из наших стульев.

Мы — юные миллионеры, но нам пришлось многим пожертвовать. Мне было очень жалко отказаться от университета. Нам приходится работать 365 дней в году. Я вижу свою девушку всего раз в месяц, потому что мы работаем по выходным.

Однажды в новогоднюю ночь все наши друзья веселились, а мы на складе разбирали стеллажи. Было очень холодно. Мы так много работаем, что у нас почти нет времени на личную жизнь, но мы дорожим своим занятием. Это удивительное чувство, когда ты можешь управлять собственным бизнесом со своим другом. Так что я чувствую себя счастливчиком.

Курсы в «Фейсбуке» и сафари с Брэнсоном

Лора Роедер, 34 года, Брайтон.

Если бы мне сказали, что я стану миллионером, заработав в соцсетях, я бы подумала, что это шутка. Я научилась программировать в 12 лет и начала разрабатывать сайты. Я стала одним из первых пользователей «Фейсбука», когда он появился в моем университете, но я и представить не могла, что смогу на этом хорошо зарабатывать.

В 2007 году мне было 22 года. Я работала графическим дизайнером и решила стать фрилансером. Тогда «Фейсбук» и «Твиттер» только начинали набирать популярность.

Когда меня просили сделать сайт для какой-нибудь небольшой компании, я давала советы — что хотят видеть на сайте их клиенты и как привлечь дополнительную аудиторию. Я думала, что так поступают все, кто создает сайты, но я ошибалась, поэтому все чаще мне говорили: «Ты могла бы зарабатывать, обучая этому».

Источник: Русская служба Би-би-си

Мне всегда нравилось выступать перед аудиторией, поэтому я начала снимать видео о маркетинге в соцсетях. Роль студии выполняла спальня.

Также я проводила вебинары (курсы обучения в интернете) о том, как небольшие компании могут использовать «Фейсбук» и «Твиттер» для рекламы своего бизнеса. Я позиционировала их как онлайн-курсы, стоимость которых варьировалась от 35 до 175 фунтов.

Было так здорово ощутить, что можно было работать меньше, но зарабатывать при этом больше. В первый год я заработала шестизначную сумму. Мне было приятно, что я нашла свою стезю и поняла, чем я могу заниматься в жизни.

Но мои родители и их друзья не совсем понимали, чем конкретно я занимаюсь. После того как я выпустила электронную книгу о маркетинге в «Твиттере», моя мама говорила, что я писательница. Я над этим смеялась, потому что на тот момент соцсети еще только формировались.

В 2013 году я вложила около 150 тыс. фунтов, заработанные на курсах, в создание программного продукта для своей компании Meet Edgar («Познакомьтесь с Эдгаром»). С ее помощью фрилансеры и небольшие компании могут автоматически обновлять свои статусы в соцсетях.

Сначала у меня работали три человека, а сейчас в команде 25 человек. Все они работают удаленно — дома или в каких-нибудь кафе. За первый год я заработала миллион фунтов, но вся прибыль пошла на развитие бизнеса. В прошлом году мы заработали 3,8 млн фунтов, и я почувствовала большую гордость.

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Когда начинаешь бизнес в собственной спальне, сталкиваешься с определенными трудностями. Мне нужно постоянно помнить, что я должна выходить из дома, я заставляю себя общаться с людьми.

Кроме того, мне довелось сталкиваться и с сексизмом. Еще недавно некоторые считали, что я не могу быть владелицей бизнеса, потому что я женщина, и спрашивали, кто мне помогает — папа или муж.

Некоторые относятся скептически и говорят: «Не понимаю, почему кто-либо захочет купить эту программу». Но наш успех придал мне уверенности, потому что я поняла, что занимаюсь чем-то полезным.

Иногда, когда я отправляюсь на сафари с Ричардом Брэнсоном или могу себе позволить более долгий, чем обычно, отпуск по уходу за новорожденной дочкой, мне бывает сложно поверить, что я смогла добиться всего этого благодаря соцсетям.

Больше всего мне не верится, что мне удалось избежать бессмысленной корпоративной гонки, что занимаюсь тем, что доставляет удовольствие. Разве это не показатель успеха?