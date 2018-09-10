«Заморозку» накопительных пенсий могут продлить еще на год
Министерство труда и социальной защиты рассматривает вопрос о продлении «заморозки» пенсионных накоплений еще на год — до 2021 года включительно.
Министерство труда и социальной защиты рассматривает вопрос о продлении «заморозки» пенсионных накоплений еще на год — до 2021 года включительно.
До этого времени планируется, что правительство определится с моделью индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
«Идея Минфина об ИПК такая: они ее не кладут
Он напомнил, что «заморозка» накопительных пенсий действует до 2020 года включительно. Однако, по его словам, в бюджете Пенсионного фонда деньги на эти цели не предусматривали. Поэтому, «скорее всего, Минфин будет вносить законопроект, которым будет обнуляться тариф и в 2021 году», заявил господин Топилин.