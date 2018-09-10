«Заморозку» накопительных пенсий могут продлить еще на год

«Идея Минфина об ИПК такая: они ее не кладут куда-то на дальнюю полку, но просто в этом бюджетном цикле будет сложно это сделать, скорее всего, не получится. Это надо вносить бюджетным пакетом, мы его не видели. Поэтому Минфин внесет, скорее всего, опять заморозку еще на один год, до 2021 года», — заявил журналистам во Владивостоке глава Минтруда Максим Топилин (цитата по «Интерфаксу»).