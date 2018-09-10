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16:06 (мск), источник: Коммерсантъ

«Заморозку» накопительных пенсий могут продлить еще на год

Министерство труда и социальной защиты рассматривает вопрос о продлении «заморозки» пенсионных накоплений еще на год — до 2021 года включительно.

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Источник: РИА "Новости"

До этого времени планируется, что правительство определится с моделью индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

«Идея Минфина об ИПК такая: они ее не кладут куда-то на дальнюю полку, но просто в этом бюджетном цикле будет сложно это сделать, скорее всего, не получится. Это надо вносить бюджетным пакетом, мы его не видели. Поэтому Минфин внесет, скорее всего, опять заморозку еще на один год, до 2021 года», — заявил журналистам во Владивостоке глава Минтруда Максим Топилин (цитата по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что «заморозка» накопительных пенсий действует до 2020 года включительно. Однако, по его словам, в бюджете Пенсионного фонда деньги на эти цели не предусматривали. Поэтому, «скорее всего, Минфин будет вносить законопроект, которым будет обнуляться тариф и в 2021 году», заявил господин Топилин.

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