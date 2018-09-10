Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров

После того, как авиалайнер, летевший из Лос-Анжелеса в аэропорт Даллас/Форт-Уэрт, перенаправили в Уичито-Фолс, США, 159 пассажиров застряли в аэропорту до следующего дня. Тогда капитан воздушного судна Джефф Рейнс заказал 40 коробок пиццы, чтобы утешить разочарованных туристов.

Его жест очень тронул коллег и путешественников. «Я никогда не видел ничего подобного!» — поделился один сотрудник аэропорта.

Тем временем, пилот признался, что не только он помогал пассажирам перенести стресс, но также и весь персонал авиакомпании. «Бортпроводники обеспечили их [пассажиров] водой и соками, пока они сидели в терминале. Остальные пытались организовать автобус и отвечали на вопросы потерпевших. Спасибо всем за помощь — в команде не может быть слова “я”», — объяснил Рейнс.