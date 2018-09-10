Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Пилот авиакомпании American Airlines купил пиццу всем пассажирам самолета, сменившего курс
Пилот авиакомпании American Airlines купил пиццу всем пассажирам самолета, сменившего курс
После того, как авиалайнер, летевший из
Его жест очень тронул коллег и путешественников. «Я никогда не видел ничего подобного!» — поделился один сотрудник аэропорта.
Тем временем, пилот признался, что не только он помогал пассажирам перенести стресс, но также и весь персонал авиакомпании. «Бортпроводники обеспечили их [пассажиров] водой и соками, пока они сидели в терминале. Остальные пытались организовать автобус и отвечали на вопросы потерпевших. Спасибо всем за помощь — в команде не может быть слова “я”», — объяснил Рейнс.