Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Причина отказа космонавтов РФ на МКС слушаться командира из США
Mach 1 — новый Ford, который может убить Focus
Пугачева и Галкин тратят на обучение детей 6 млн рублей в год
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Реакция Пескова на действия полиции в акции против реформы пенсий
Госдума одобрила предложение по ценам на алкоголь Эксперты предложили установить минимальные цены за бутылку алкогольного напитка
Не выдержала: Тутберидзе ушла с проката Медведевой
Девушки с формами: что такое бодипозитив
Кудрявцева, Лобода, Долина и другие на закрытии «Новой волны»
Над разводом Петросяна и Степаненко посмеялись в Comedy Club
"У него ничего нет": 27-летняя жена Краско рассказала о разводе
"Еле ходит": Крутой о состоянии здоровья Леонтьева
Как выглядят звезды, отказавшиеся от пластики и ботокса
Стала модной стрижка, подходящая практически всем
Старую «Ниву», наконец, обновили
В России резко подорожал пропан-бутан
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Фоторепортажи
16От заката до рассвета
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
19:20 (мск), источник: Газета.Ру

Конфликт Тимати и Нурмагомедова вызвал споры в социальных сетях

Рэпер Тимати раскритиковал бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова за провоцирование волны угроз со стороны жителей Дагестана в адрес подписантов лейбла Black Star и, в частности, поп-певца Егора Крида, чей концерт в республике был отменен из-за обещаний физической расправы над ним. Музыкант назвал поощрение Нурмагомедовым подобных действий неправильным и глупым.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Основатель лейбла Black Star Тимати ответил бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову, который спровоцировал многочисленные угрозы в адрес подопечных рэпера со стороны жителей Дагестана, а также поддержал отмену концерта Егора Крида на фоне недоброжелательной обстановки в регионе.

«Надо уважать чужое мнение. Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично тебе, — это как-то неправильно. Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации. По мне, это глупо», — написал Тимати в своем инстаграме.

Нурмагомедов пока никак не прокомментировал заявление певца. В комментариях под публикацией Тимати мнения разделились: одни поддержали его позицию, другие продолжили настаивать на том, что творчество его подопечных не соответствует их представлениям о нормах морали.

9 сентября в Дагестане должен был состояться сольный концерт подписанта Black Star Егора Крида, однако в итоге его было решено отменить из-за большого количества угроз (в том числе физической расправой), которые поступали в адрес исполнителя со стороны дагестанцев. Вероятнее всего, это было спровоцировано нелестной публикацией Нурмагомедова о выступлении азербайджанского рэп-коллектива HammAli & Navai.

Во время загрузки произошла ошибка.
Около месяца назад боец разместил у себя в инстаграме видеозапись того, как посетители концерта танцуют и веселятся, снабдив ее комментарием: «Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники».
Во время загрузки произошла ошибка.

В результате в соцсетях началась травля многих музыкантов, главным образом — представителей Black Star. Когда появилась новость об отмене концерта Крида, Нурмагомедов также не остался в стороне и вывесил инстаграм-историю, в которой написал: «Невелика потеря».

Отказ от проведения мероприятия в Black Star обосновали невозможностью гарантировать безопасность посетителей.

«Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт. Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане», — говорилось в сообщении лейбла.

Также был отменен концерт репера Doni в городе Каспийске, который должен был состояться днем ранее.

Не так давно Егор Крид и Тимати оказались в центре скандала — после того, как устроили импровизированный концерт на крыше внедорожника в центре Москвы, из-за которого люди полностью заблокировали движение по Большой Дмитровке.

После этого музыкантов обвинили в нарушении общественного порядка, что грозило им арестом на 15 суток. В суде оба артиста настаивали на своей невиновности. Они заявили, что машина, на которой они выступали, никому не мешала и не блокировала проезд, кроме того, никому не был причинен ущерб.

Новость
Егор Крид обошел Махачкалу стороной

«В данном правонарушении вину не признаю. Людям понравилось выступление», — сказал Тимати.

В суде защита музыкантов аппелировала к тому, что доводы в заявлении о нарушении порядка не соответствуют действительности, и попыталась сыграть на ошибках и неточностях, допущенных в протоколах.

«Время в заявлении о правонарушении и в протоколе не совпадает. Кроме того, в материалах дела не было записей с камер видеонаблюдения», — заявил представлявший исполнителей в суде адвокат Сергей Жорин.

Юрист выразил уверенность в том, что никаких помех для движения транспорта и пешеходов в близлежащие дома на Большой Дмитровке не было.

Видео
Рэпер Тимати в отделе полиции

«На видео из инстаграма, которое было предоставлено суду, видно, что автомобили свободно проезжают по улице, а пешеходы могут пройти к зданиям, что исключает несколько пунктов обвинения», — завил Жорин.

При этом в интернете можно найти совсем другие кадры, где толпа обступает внедорожник и быстро заполняет всю улицу, вынуждая автомобилистов ждать окончания уличного шоу.

В результате Крида и Тимати признали виновными в совершении административного правонарушения согласно ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП России «Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка». Судья назначил обоим артистам административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

 В России исчезнет из продажи поваренная соль
Трамп не исключает возможность удара по российским силам в Сирии
Власти готовы принять закон о налоге для самозанятых
Черная полоса для рубля. Как сильно вырастут доллар и евро?
Из МИД Польши уволили окончивших МГИМО сотрудников
Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи
Сорвали покровы. Тайны столетия, которые успешно раскрыты
Единороссы набрали на выборах всех уровней более 60% голосов
Путин отчитал двух министров за плохую подготовку к Госсовету
Спорт
«Он легко заиграет в России»: британцы в шоке от Терри Переход Джона Терри в московский "Спартак" еще не оформлен официально, а это событие уже стало главным как в России, так и на родине игрока
Hi-Tech
Какими будут «супертанки» ближайшего будущего (фото) Танки будут почти неуязвимы для гранатометов.
Авто
Выбираем автомобиль: как не потерять много через три года Во всем мире так называемые рейтинги остаточной стоимости автомобилей являются очень важным инструментом
Кино
Кудрявцева, Лобода, Долина и другие на закрытии «Новой волны» Победителем конкурса стал участник из России Дан Розин
Недвижимость
Россиян заставят копить на ипотеку
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Овечкин поселится за МКАД
Леди
Робски, Водянова: истории «золушек», ставших женами миллионеров Женщины из нашей подборки, скорее всего, даже и не мечтали о той жизни, которая у них есть сейчас
Мамы говорят
Mathew M у мам в наше время появилась такая интересная новая обязанность.. 377
Ваше Величество Новая волна-2018: день премьер и закрытие. 226
Татьяна Мама 201
Жить хорошо! Ярмарка керамики, фарфора и художественной росписи. 174
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь