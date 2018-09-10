Конфликт Тимати и Нурмагомедова вызвал споры в социальных сетях
Рэпер Тимати раскритиковал бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова за провоцирование волны угроз со стороны жителей Дагестана в адрес подписантов лейбла Black Star и, в частности,
Рэпер Тимати раскритиковал бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова за провоцирование волны угроз со стороны жителей Дагестана в адрес подписантов лейбла Black Star и, в частности,
Основатель лейбла Black Star Тимати ответил бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову, который спровоцировал многочисленные угрозы в адрес подопечных рэпера со стороны жителей Дагестана, а также поддержал отмену концерта Егора Крида на фоне недоброжелательной обстановки в регионе.
Нурмагомедов пока никак не прокомментировал заявление певца. В комментариях под публикацией Тимати мнения разделились: одни поддержали его позицию, другие продолжили настаивать на том, что творчество его подопечных не соответствует их представлениям о нормах морали.
9 сентября в Дагестане должен был состояться сольный концерт подписанта Black Star Егора Крида, однако в итоге его было решено отменить
В результате в соцсетях началась травля многих музыкантов, главным образом — представителей Black Star. Когда появилась новость об отмене концерта Крида, Нурмагомедов также не остался в стороне и вывесил
Отказ от проведения мероприятия в Black Star обосновали невозможностью гарантировать безопасность посетителей.
Также был отменен концерт репера Doni в городе Каспийске, который должен был состояться днем ранее.
Не так давно Егор Крид и Тимати оказались в центре скандала — после того, как устроили импровизированный концерт на крыше внедорожника в центре Москвы,
После этого музыкантов обвинили в нарушении общественного порядка, что грозило им арестом на 15 суток. В суде оба артиста настаивали на своей невиновности. Они заявили, что машина, на которой они выступали, никому не мешала и не блокировала проезд, кроме того, никому не был причинен ущерб.
«В данном правонарушении вину не признаю. Людям понравилось выступление», — сказал Тимати.
В суде защита музыкантов аппелировала к тому, что доводы в заявлении о нарушении порядка не соответствуют действительности, и попыталась сыграть на ошибках и неточностях, допущенных в протоколах.
«Время в заявлении о правонарушении и в протоколе не совпадает. Кроме того, в материалах дела не было записей с камер видеонаблюдения», — заявил представлявший исполнителей в суде адвокат Сергей Жорин.
Юрист выразил уверенность в том, что никаких помех для движения транспорта и пешеходов в близлежащие дома на Большой Дмитровке не было.
«На видео из инстаграма, которое было предоставлено суду, видно, что автомобили свободно проезжают по улице, а пешеходы могут пройти к зданиям, что исключает несколько пунктов обвинения», — завил Жорин.
При этом в интернете можно найти совсем другие кадры, где толпа обступает внедорожник и быстро заполняет всю улицу, вынуждая автомобилистов ждать окончания уличного шоу.
В результате Крида и Тимати признали виновными в совершении административного правонарушения согласно ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП России «Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка». Судья назначил обоим артистам административный штраф в размере 20 тысяч рублей.
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