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12:09 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Сэр Томас. Необычный кот стал «лидером» обиженных и спасенных животных

Теперь у него более 50 тысяч подписчиков в Instagram.

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Рыжий котейка по имени Сэр Томас Трухарт, известный также по прозвищу «Томми» — настоящая звезда соцсетей. С виду суровый одноглазый кот на самом деле нежный и ласковый, причем не только по отношению к людям, но и другим животным.

Когда-то Томми был бездомным котом и жил на территории заповедника Долина Антилоп в Калифорнии. Его подкармливала одна семья, жившая неподалеку. Однажды кот пришел к ним в ужасном состоянии — его мордочка была обожжена. Неравнодушные люди отнесли животное к ветеринару, который предложил его усыпить: выяснилось, что кота облили кислотой и, вкупе с другими проблемами со здоровьем, шансы на его выздоровление были очень малы.

Тем не менее, люди решили не сдаваться и доставили Томми в центр спасения котов Milo’s Sanctuary. Там в течение шести недель рыжий котейка перенес несколько операций и множество болезненных процедур, которые выдерживал с мужеством.

Теперь Сэр Томас (так его официально назвали к центре) живет полноценной жизнью и «ведет» свой собственный Instagram. Он не просто позирует для красивых фото, но и «рассказывает» истории котов, попавших в беду и нуждающихся в помощи и новом доме.

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