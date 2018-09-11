Сэр Томас. Необычный кот стал «лидером» обиженных и спасенных животных
Теперь у него более 50 тысяч подписчиков в Instagram.
Теперь у него более 50 тысяч подписчиков в Instagram.
Рыжий котейка по имени Сэр Томас Трухарт, известный также по прозвищу «Томми» — настоящая звезда соцсетей. С виду суровый одноглазый кот на самом деле нежный и ласковый, причем не только по отношению к людям, но и другим животным.
Тем не менее, люди решили не сдаваться и доставили Томми в центр спасения котов Milo’s Sanctuary. Там в течение шести недель рыжий котейка перенес несколько операций и множество болезненных процедур, которые выдерживал с мужеством.
Теперь Сэр Томас (так его официально назвали к центре) живет полноценной жизнью и «ведет» свой собственный Instagram. Он не просто позирует для красивых фото, но и «рассказывает» истории котов, попавших в беду и нуждающихся в помощи и новом доме.