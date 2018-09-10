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19:30 (мск), источник: BFM.ru

Наследие Джека Ма. Как учитель стал самым богатым человеком в Китае

Основатель Alibaba посетит экономический форум во Владивостоке. Ранее стало известно о его скором уходе с поста председателя правления компании.

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Источник: AP 2018

Основатель Alibaba Джек Ма посетит Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 11—13 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «Ма приезжает, но в деловой программе форума участвовать не будет. У него своя программа», — сказал собеседник агентства.

Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что китайская Alibaba, Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций ведут переговоры о создании совместного предприятия в сфере электронной коммерции. Подписание меморандума может состояться как раз в рамках Восточного экономического форума.

Между тем Alibaba Group подтвердила слухи о скором уходе Джека Ма с поста председателя правления компании.

Основатель китайского интернет-гиганта покинет пост ровно через год, 10 сентября.

В далеком 1994 году преподаватель английского в Китае будто бы последовал совету, который Дмитрий Медведев пару лет назад дал российским учителям: «Если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес». Молодой лектор одного из университетов Ханчжоу услышал об интернете, почти ради забавы создал с друзьями небольшой и, как он сам вспоминает, «уродливый» сайт о Китае, вскоре привлек 20 тысяч долларов, основал China Pages — компанию по созданию сайтов для других компаний — и за три года заработал почти миллион долларов.

В 1999 году бывшему учителю пришла в голову новая идея — создать онлайн-маркетплейс, причем изначально в формате B2B, business to business. Звали этого человека Джек Ма или Ма Юнь, а стартап позаимствовал имя у одного предприимчивого лесоруба из арабской сказки.

Об успехах Alibaba Group рассказывает корреспондент CNN в Пекине Мэтт Риверс:

«В 2015 году IPO Alibaba на 25 млрд долларов стало крупнейшим в истории США. Ant Financial — финтех-дочка Alibaba — вложила миллиарды долларов в компании по всему миру. Торговые площадки и мобильная платежная платформа Alibaba фундаментально изменили то, как делают покупки сотни миллионов китайцев».

И все это время харизматичный Джек Ма был лицом китайской технологической революции. Многих вдохновляет его история: в китайском интернете его называют не иначе как «Папа Ма».

Правда, критиков у Джека Ма тоже хватает. Как минимум частично успехи компании можно объяснить протекционизмом и поддержкой китайских властей, а бизнес-модель Alibaba была почти полностью скопирована у Amazon. К тому же в молодости Джек Ма особыми успехами не отличался. В интервью Bloomberg он рассказывал, как пытался устроиться в 30 разных компаний и даже в полицию, но ему везде отказывали. Когда в его городе открывался первый KFC, на собеседование пришли 24 человека: 23 из них приняли, один был Джеком Ма.

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В итоге ему почти что пришлось стать бизнесменом — ни на что больше он не годился. О своем подходе к жизни основатель Alibaba регулярно рассказывает во время публичных выступлений:

«Моя философия ведения бизнеса такова: сегодня тяжело, завтра будет куда тяжелее, но послезавтра будет просто прекрасно. Хотя большинство умрет завтра вечером. [зал смеется] Но нужно трудиться, нужно сотрудничать, нужно верить в будущее. Нужно делать так, чтобы невыполнимая миссия завершалась успехом не только в фильмах. Нужно в реальной жизни делать миссию выполнимой».

Любопытно, как много внимания уделяется смене лидеров политических и как мало — смене лидеров деловых.

При том что годовая выручка Alibaba Group — 40 млрд долларов — равна суммарному ВВП Грузии и Эстонии.

Насколько важными для компании могут быть личность и особенности характера ее руководителя, рассуждает совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев:

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Дмитрий Алексеев совладелец и президент группы компаний DNS «В бизнесе личность руководителя, скорее всего, не важна, а предпринимателя важна. В Microsoft поменялось несколько руководителей — никто особо ничего не заметил. Иногда для бизнеса даже хорошо, когда на смену предпринимателю из предпринимательской стадии бизнеса приходит администратор или финансист. В разные времена нужны разные люди. Если нужно совершать какие-то серьезные преобразования или изменения, то от личности очень сильно зависит».

Место Джека Ма в правлении Alibaba Group займет Дэниэл Чжан — нынешний CEO компании, проработавший в структурах Alibaba более десяти лет. Чжана называют темной лошадкой — о нем мало что известно. Сам Джек Ма планирует посвящать больше времени филантропии, в особенности в образовании — может быть, продолжит читать лекции в Пекинском университете. Гораздо проще быть преподавателем, когда Forbes оценивает твое состояние в 36 млрд долларов.

Джек Ма: наступает технологическая революция
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19 октября 2017© Ньюстюб
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