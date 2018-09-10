Наследие Джека Ма. Как учитель стал самым богатым человеком в Китае
Основатель Alibaba посетит экономический форум во Владивостоке. Ранее стало известно о его скором уходе с поста председателя правления компании.
Основатель Alibaba посетит экономический форум во Владивостоке. Ранее стало известно о его скором уходе с поста председателя правления компании.
Основатель Alibaba Джек Ма посетит Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке
Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что китайская Alibaba, Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций ведут переговоры о создании совместного предприятия в сфере электронной коммерции. Подписание меморандума может состояться как раз в рамках Восточного экономического форума.
Между тем Alibaba Group подтвердила слухи о скором уходе Джека Ма с поста председателя правления компании.
В далеком 1994 году преподаватель английского в Китае будто бы последовал совету, который Дмитрий Медведев пару лет назад дал российским учителям: «Если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес». Молодой лектор одного из университетов Ханчжоу услышал об интернете, почти ради забавы создал с друзьями небольшой и, как он сам вспоминает, «уродливый» сайт о Китае, вскоре привлек 20 тысяч долларов, основал China Pages — компанию по созданию сайтов для других компаний — и за три года заработал почти миллион долларов.
Об успехах Alibaba Group рассказывает корреспондент CNN в Пекине Мэтт Риверс:
«В 2015 году IPO Alibaba на 25 млрд долларов стало крупнейшим в истории США. Ant Financial —
Правда, критиков у Джека Ма тоже хватает. Как минимум частично успехи компании можно объяснить протекционизмом и поддержкой китайских властей, а
В итоге ему почти что пришлось стать бизнесменом — ни на что больше он не годился. О своем подходе к жизни основатель Alibaba регулярно рассказывает во время публичных выступлений:
«Моя философия ведения бизнеса такова: сегодня тяжело, завтра будет куда тяжелее, но послезавтра будет просто прекрасно. Хотя большинство умрет завтра вечером. [зал смеется] Но нужно трудиться, нужно сотрудничать, нужно верить в будущее. Нужно делать так, чтобы невыполнимая миссия завершалась успехом не только в фильмах. Нужно в реальной жизни делать миссию выполнимой».
Любопытно, как много внимания уделяется смене лидеров политических и как мало — смене лидеров деловых.
Насколько важными для компании могут быть личность и особенности характера ее руководителя, рассуждает совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев:
Дмитрий Алексеев совладелец и президент группы компаний DNS «В бизнесе личность руководителя, скорее всего, не важна, а предпринимателя важна. В Microsoft поменялось несколько руководителей — никто особо ничего не заметил. Иногда для бизнеса даже хорошо, когда на смену предпринимателю из предпринимательской стадии бизнеса приходит администратор или финансист. В разные времена нужны разные люди. Если нужно совершать
Место Джека Ма в правлении Alibaba Group займет Дэниэл Чжан — нынешний CEO компании, проработавший в структурах Alibaba более десяти лет. Чжана называют темной лошадкой — о нем мало что известно. Сам Джек Ма планирует посвящать больше времени филантропии, в особенности в образовании — может быть, продолжит читать лекции в Пекинском университете. Гораздо проще быть преподавателем, когда Forbes оценивает твое состояние в 36 млрд долларов.