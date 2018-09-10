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18:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Самозанятых готовят к эксперименту

Госдума обещает вскоре принять законопроект об их налогообложении.

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Источник: Reuters

Депутаты намерены рассмотреть законопроект о введении налогового спецрежима для самозанятых осенью, чтобы соответствующий эксперимент заработал в четырех регионах-пилотах уже с 1 января 2019 года. Какой будет ставка платежа, точно еще не известно: в Думе говорят о 4%, а в правительстве — о 4% для самозанятых, работающих с физлицами, и о 6% — для тех, кто оказывает услуги организациям. Нет пока и определенности, в какие внебюджетные фонды будет расщепляться налог — только на ОМС или еще в Фонд пенсионного страхования.

Сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его председатель Андрей Макаров сообщил, что работа над законопроектом о налоге для самозанятых «реально закончена»: нормы документа уже «отработали со всех сторон — с налоговой и Минфином». Депутат уточнил, что закон о введении в порядке эксперимента такого режима в четырех регионах России (Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области) следует в окончательном виде принять до конца года, чтобы он заработал с 1 января 2019-го.

Как подчеркнул депутат, срок эксперимента планируется определить в десять лет, гарантировав неизменность налоговой ставки и оставив возможность другим регионам присоединиться к нему в любой момент.

«Если эксперимент пойдет успешно, то буквально в следующем году сможем принять решение, чтобы, скажем, через год уже сделать его постоянным и для всей страны или чтобы все могли к нему подключиться», — сообщил Андрей Макаров.

Согласно ранее звучавшим планам Федеральной налоговой службы (ФНС), самозанятые смогут платить налоги через специальное мобильное приложение — без сдачи справок и налоговой отчетности.

Что касается ставки, то, как уточнил Андрей Макаров, «предлагается сейчас, что это будет 4%».

На прошлой неделе заместитель главы Минфина Илья Трунин также говорил о высокой готовности законопроекта. По поводу ставок замминистра сообщал, что «есть разные варианты, но мы остановимся на каком-то одном в ближайшее время», и добавил, что «скорее предлагаем оставить ставки 4% и 6%».

В конце августа вице-премьер Татьяна Голикова также говорила о двух ставках: для самозанятых, которые предоставляют услуги физлицам, — 4%, юрлицам, — 6%.
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По ее словам, налог будет включать в себя страховые взносы на обязательное медицинское страхование, при этом правительство не будет отказываться от выплаты самозанятым страховых пенсий по старости.

Кроме того, сегодня Андрей Макаров отметил, что 50% налоговых поступлений от самозанятых предлагается зачислять в региональный бюджет, 50% — в муниципальный по месту регистрации гражданина. Ранее «Опора России» в письме Минфину говорила о необходимости 100% передачи средств муниципалитетам, для того чтобы заинтересовать их в увеличении числа самозанятых на своей территории. По данным ФНС на 1 августа, всего в 2017—2018 годах в России были зарегистрированы 1839 самозанятых.

Дарья Николаева.

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