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18:59 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Австралии нашли огромные золотые самородки. Вес крупнейшего — почти 100 кг

В Западной Австралии шахтеры обнаружили два огромных камня с обильными вкраплениями золотой породы. Каждый из этих камней стоит по первым и самым приблизительным оценкам — миллионы долларов.

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В большем камне - до 70 килограммов золота | Источник: BBC News Русская служба

В самом большом, он весит 95 килограммов, содержится около 2400 унций золота (это больше 70 кг), сообщили в добывающей компании RNC Minerals. В компании уточнили, что на прошлой неделе из шахты вблизи Калгурли удалось добыть золота на сумму около 11 миллионов долларов.

Находку шахтеров оценивают как очень редкую.

Люди все еще обнаруживают самородки на территории золотых приисков, но обычно они весят всего несколько унций.
Профессор Сэм Спиринг
руководитель австралийской горнодобывающей школы в университете Кертин

Золотодобытчики оценили больший из камней приблизительно в 3 миллиона долларов, а второй самородок весом 63 килограмма (в нем 1600 унций золота) — в 1,9 млн долларов.

Основной состав камней — кварцевая порода.

Вот как выглядит выход золота на поверхность непосредственно в шахте | Источник: RNC MINERALS

По словам профессора Спиринга, обычно шахтеры Австралии добывают около 2 килограммов золота на тонну скальной породы. «Очень редко мы видим подобные результаты. Это феноменальная и захватывающая находка», — говорит он.

До обнаружения золота на прошлой неделе специализацией шахты была добыча никеля.

Австралийский Калгурли — золотодобывающий регион с большой историей. Город Калгурли был основан 17 июня 1893 года золотоискателем Патриком Хэнненом, который обнаружил поблизости крупное месторождение золота, до сих пор считающееся одним из крупнейших в Австралии (эту местность часто называют «Золотой милей»).

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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