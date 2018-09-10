Мэрил Стрип сходила на теннисный турнир и превратилась в новый мем (фото)

9 сентября в США состоялся финал US Open — последнего в сезоне турнира Большого шлема. Матч между теннисистами Новаком Джоковичем и Хуаном Мартином дель Потро посетили многие знаменитости, среди которых была 69-летняя актриса Мэрил Стрип.

Звезда была в компании своего сына и в отличном расположении духа. Она мило улыбалась комментаторам и зрителям, и внимательно следила за ходом турнира. И, конечно, не скрывала своих эмоций.