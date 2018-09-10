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19:09 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Мэрил Стрип сходила на теннисный турнир и превратилась в новый мем (фото)

Эмоции актрисы просто неподражаемы.

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9 сентября в США состоялся финал US Open — последнего в сезоне турнира Большого шлема. Матч между теннисистами Новаком Джоковичем и Хуаном Мартином дель Потро посетили многие знаменитости, среди которых была 69-летняя актриса Мэрил Стрип.

Звезда была в компании своего сына и в отличном расположении духа. Она мило улыбалась комментаторам и зрителям, и внимательно следила за ходом турнира. И, конечно, не скрывала своих эмоций.

Один из моментов, когда Мэрил отчаянно переживала за спортсменов, попал на камеры и моментально превратился в мем, разлетевшись по соцсетям.

Последняя роль Мэрил Стрип - этот эмодзи.
Только два моих настроения.
То, как я себя сейчас чувствую.
Не могу дождаться новых мемов после этого фото.
Мерил Стрип только что номинирована на «Эмми» за «Лучшую реакцию на финалах US Open».
И премия за лучшую фанатскую роль достается…
Когда наслаждаешься финалом US Open и тут вспоминаешь, что забыл выключить плиту.
Мерил Стрип просто на эмоциональных американских горках.
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