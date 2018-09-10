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20:01 (мск), источник: Интерфакс

«Собибор» Хабенского выдвинули на «Оскар» от России

Церемония вручения наград ожидается 24 февраля.

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Источник: РИА "Новости"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU — На кинопремию «Оскар» от России выдвинута военная драма «Собибор» Константина Хабенского, в которой режиссер сыграл главную роль.

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«Картина “Собибор” выдвинута на “Оскар” от России. Больше никаких комментариев, достаточно этого факта», — сказал в понедельник «Интерфаксу» председатель российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов.

Церемония вручения «Оскара» в 2019 году состоится 24 февраля, номинанты на премию станут известны 22 января.

Собибор — лагерь смерти, организованный нацистами в Польше и действовавший с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. За это время в концлагере было убито 250 тысяч евреев. 14 октября 1943 года в Собиборе произошло единственное успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях смерти, возглавленное советским офицером Александром Печерским.

Одноименный фильм основан на реальных событиях. Согласно сюжету, персонажу Хабенского — Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, за три недели удалось спланировать и осуществить интернациональное восстание заключенных из разных европейских стран.

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