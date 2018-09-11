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13:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Директор РГБ оправдался за фото с Дапкунайте на столе в читальном зале

Генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда объяснил модный показ итальянского дома Ermanno Scervino, который прошел в читальном зале учреждения и вызвал критику в соцсетях. По его словам, библиотека старается быть гостеприимной для общественности. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

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«Библиотека — не религиозное учреждение и не кладбище. Мы должны оставаться открытыми для всех групп и сообществ, вне зависимости от научного уровня, религиозной принадлежности или политической позиции. Мы не можем пренебрежительно или уничижительно относится к любым сообществам, даже если и не разделяем их взгляды или образ жизни», — отметил директор РГБ.

Дуда добавил, что мероприятие было согласовано до того, как он вступил в должность, и признал, что оно «на грани». Он пообещал не проводить в залах библиотеки сомнительных банкетов и фотосессий.

«От себя лично я готов принести извинения тем, чье теплое отношение к Ленинке было задето появившимися в прессе фотографиями. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, и негативный опыт произошедшего также будет учтен», — сказал он.

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Ранее актриса Ингеборга Дапкунайте опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена стоящей на столе в читальном зале РГБ. Многие подписчики оскорбились подобного рода фотосессией в исторических интерьерах. В сети стала распространяться информация о проведенном там же фуршете, на котором гости ели, пили и забирались на столы.

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