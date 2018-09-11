В мировой рейтинг трудоустройства выпускников попали 11 вузов России

МГУ разместился в рейтинге на позиции в пределах от 101 до 110 места. Далее следует Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) на 161−170 местах и МГИМО с рейтингом в районе 201−250 мест. На четвертом месте оказалась Высшая школа экономики (ВШЭ) с результатом в пределах 251−300 мест.