В мировой рейтинг трудоустройства выпускников попали 11 вузов России

МГУ разместился в рейтинге на позиции в пределах от 101 до 110 места. Далее следует Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) на 161−170 местах и МГИМО с рейтингом в районе 201−250 мест. На четвертом месте оказалась Высшая школа экономики (ВШЭ) с результатом в пределах 251−300 мест.
Также в список 500 лучших вузов попали МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, МИФИ и МИСИС, а лучшим региональным вузом оказался Новосибирский государственный технический университет, сразу за которым следует Новосибирский государственный университет. Последний российский вуз, который попал в рейтинг — Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.
Ранее сообщалось, что российские вузы стали лучшими в Евразии.