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02:40 (мск), источник: Газета.Ру

В мировой рейтинг трудоустройства выпускников попали 11 вузов России

В топ-500 международного рейтинга университетов по трудоустройству выпускников, составленный британской организацией QS Quacquarelli Symonds, попали 11 российских вузов, лидером среди них стал МГУ. Результаты третьего рейтинга QS опубликованы на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

МГУ разместился в рейтинге на позиции в пределах от 101 до 110 места. Далее следует Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) на 161−170 местах и МГИМО с рейтингом в районе 201−250 мест. На четвертом месте оказалась Высшая школа экономики (ВШЭ) с результатом в пределах 251−300 мест.

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Также в список 500 лучших вузов попали МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, МИФИ и МИСИС, а лучшим региональным вузом оказался Новосибирский государственный технический университет, сразу за которым следует Новосибирский государственный университет. Последний российский вуз, который попал в рейтинг — Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.

Ранее сообщалось, что российские вузы стали лучшими в Евразии.

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