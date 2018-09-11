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13:01 (мск), источник: РИА Новости

В США сотрудница супермаркета съела ветчины на девять тысяч долларов

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Офис шерифа округа Тускарауас в американском штате Огайо сообщил в понедельник, что сотруднице супермаркета, съевшей ветчины на 9 тысяч долларов, грозят обвинения.

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Источник: Hans/CC0

При этом шериф считает, что женщину вряд ли обвинят в краже в особо крупном размере, как ожидают местные СМИ.

Ранее местные издания сообщали, что сотрудница супермаркета была задержана по подозрению в том, что каждый день съедала по несколько ломтиков ветчины в магазине, где работала на протяжении ряда лет. Умножив стоимость трех-четырех ломтиков на срок работы сотрудницы (восемь лет), владельцы получили сумму ущерба в 9 тысяч долларов — это в теории позволяет обвинить женщину в краже в особо крупном размере, то есть в тяжком преступлении.

Новость
В горло не лезет

«Многие из вас читали репортаж о том, что наш офис занялся делом сотрудницы, которая предположительно съедала небольшое количество мясных продуктов для ланча каждый день, работая в продуктовом магазине на протяжении ряда лет, и что ее обвинили в краже в особо крупном размере. Это не совсем так», — заявил шериф Орвис Кэмпбелл в Facebook.

Он добавил, что не арестовывал обвиняемую и не предъявлял ей формальных обвинений. Шериф уточнил, что действительно принял заявление от магазина и передал в прокуратуру, которая и решит вопрос о предъявлении обвинений.

«Мой офис не имеет полномочий принимать окончательное решение по этому делу, но я вполне уверен, что, когда все факты станут известны прокурору, обвинения в тяжком преступлении вряд ли будут выдвинуты», — заявил шериф.

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