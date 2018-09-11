МГУ вошел в топ-50 репутационного рейтинга Round University Ranking
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) занял 45-е место в репутационном рейтинге Round University Ranking (RUR), сообщили в
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) занял 45-е место в репутационном рейтинге Round University Ranking (RUR), сообщили в
В этом году был подготовлен отдельный репутационный рейтинг RUR (Reputation World University Ranking), публикуемый сегодня Рейтинговым агентством RUR совместно с международной компанией Clarivate Analytics при информационной поддержке МИА «Россия сегодня».
Данный рейтинг основан всего на двух показателях: репутация университета в области преподавания и в области исследований. Общий рейтинг RUR основан сразу на 20 отдельных индикаторах.
«На втором месте расположился еще один известный классический университет —
Отмечается, что в рейтинг также вошли Новосибирский университет, он занял 150 место, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (187), Томский государственный университет (212), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (220), на 261 месте расположился
«Отдельного упоминания заслуживают лидеры по темпам роста репутации… На первом месте по данному критерию расположился ННГУ им. Лобачевского, прибавивший сразу 117 позиций за год, на втором Воронежский государственный технический университет — плюс 86 позиций за год; на третьем Самарский аэрокосмический университет им. С. П. Королева (плюс 80 строк в рейтинге)», — говорится в релизе.