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11:05 (мск), источник: РИА Новости

МГУ вошел в топ-50 репутационного рейтинга Round University Ranking

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) занял 45-е место в репутационном рейтинге Round University Ranking (RUR), сообщили в пресс-службе «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня».

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Источник: AFP 2018

В этом году был подготовлен отдельный репутационный рейтинг RUR (Reputation World University Ranking), публикуемый сегодня Рейтинговым агентством RUR совместно с международной компанией Clarivate Analytics при информационной поддержке МИА «Россия сегодня».

Данный рейтинг основан всего на двух показателях: репутация университета в области преподавания и в области исследований. Общий рейтинг RUR основан сразу на 20 отдельных индикаторах.

Безусловный лидер репутационного рейтинга (среди российских вузов — ред.), МГУ им. М. В. Ломоносова, занял 45-е место в мире, тем самым войдя в топ-50 ведущих в мире брендов в области образования.

«На втором месте расположился еще один известный классический университет — Санкт-петербургский государственный, занявший 105 место в мире. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт, занявший 109 строчку в мировом рейтинге», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что в рейтинг также вошли Новосибирский университет, он занял 150 место, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (187), Томский государственный университет (212), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (220), на 261 месте расположился Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский технологический университет «МиСИС» занимает 291 позицию и на 335 строчке расположился Нижегородский государственный университет им. Н. Н. Лобачевского.

«Отдельного упоминания заслуживают лидеры по темпам роста репутации… На первом месте по данному критерию расположился ННГУ им. Лобачевского, прибавивший сразу 117 позиций за год, на втором Воронежский государственный технический университет — плюс 86 позиций за год; на третьем Самарский аэрокосмический университет им. С. П. Королева (плюс 80 строк в рейтинге)», — говорится в релизе.

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