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08:52 (мск), источник: РИА Новости

В тюрьмах создадут отдельные блоки для «экономических» заключенных

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что ФСИН удовлетворила запрос о выделении отдельных блоков в тюрьмах для заключенных по экономическим преступлениям.

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Источник: РИА Новости

«Мы обращались в ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда они сидят вместе с уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО. Поэтому мы обратились с предложением создать специальное отдельное учреждение для тех, кто по экономическим статьям, но это сегодня невозможно. По мнению ФСИН — большие инвестиции», — сказал Титов в интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2018.

«Тем не менее, они пошли нам навстречу и приняли решение создавать специальные зоны, блоки, отсеки, в которых будут отдельно сидеть обвиняемые по экономическим преступлениям», — отметил Титов.

Бизнес-омбудсмен поблагодарил ФСИН за эту позицию.

«Потому что действительно серьезно изменит для бизнеса ситуацию, будет намного проще решать свои вопросы. Обычно сажают (обвиняемых в экономических преступлениях — ред.) в тяжелые условия, чтобы выбить признания, с уголовниками, в курящие камеры, устраивают им невыносимые условия, и тогда все это сильно влияет на бизнес и заставляет принимать неправильные для себя решения», — пояснил Титов.

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«Если это будет отдельный отсек, это будут экономические статьи, это будут люди одного менталитета, у них не будет уголовного прошлого, так просто посадить и выбить из них признание будет сложно», — отметил бизнес-омбудсмен.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11—13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

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