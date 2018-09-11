Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Порошенко испугался убийства Захарченко: РФ ввела РЭБ в ДНР- СМИ
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
4-летняя девочка спасла жизнь брату, став донором костного мозга
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
Почему преемник Захарченко в ДНР не продержался и недели
Инвалид рассказал, как тусовался на ИбицеАлекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собирается отказываться от развлечений
В Китае пришли в восторг от "золотого удара" России по доллару
Сирия: пленный террорист ИГ выдал США
Игорь Николаев с женой представили фильм, где снялись вместе
Над разводом Петросяна и Степаненко посмеялись в Comedy Club
Госпитализирован Никита Михалков - СМИ
Воробьев впервые высказался о романе с Дубцовой
Реакция Пескова на действия полиции в акции против реформы пенсий
МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО
Показан самый красивый (без шуток) российский автомобиль
В России появилась марка JAC
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою квартиру в Петербурге
История россиянина о жизни в Германии
Фоторепортажи
15Умер Иосиф Кобзон
16От заката до рассвета
15:21 (мск), источник: Газета.Ру

Последнее золото империи: в Италии нашли клад на миллионы евро

Клад из сотен золотых монет общей стоимостью в несколько миллионов евро нашли археологи при выполнении работ в итальянском Комо. По мнению ученых, сокровища были помещены в сосуд и закопаны в последние годы существования Римской империи, то есть свыше 1500 лет назад.

Наверх
Источник: MiBAC

Одновременно при раскопках средневекового города-порта в Швеции обнаружили свинцовую печать из Фландрии и венецианскую монету XIV века. Это открытие свидетельствует о существовании устойчивых торговых связей между Средиземноморьем и Балтикой в эпоху позднего Средневековья.

Клад из сотен золотых монет эпохи поздней Римской империи обнаружен в центре Комо. Как сообщается на странице Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии в Facebook, деньги были помещены в сосуд необычной формы и относятся к пятому веку нашей эры, то есть были отчеканены незадолго до падения крупнейшей державы античного мира, которое произошло, как известно, в 476 году.

Источник: MiBAC

Археологи сделали находку в ходе раскопок на месте работ по разбору здания бывшего театра Крессони. По словам министра ведомства Альберто Бонизоли, специалистам еще только предстоит определить истинное историческое и культурное наследие ценностей.

«Данная территория является настоящей сокровищницей нашей археологии, — подчеркнул чиновник. — Открытие наполняет меня гордостью».

Источник: MiBAC

После проведения необходимых мероприятий монеты займут место в одном из музеев. Их стоимость у нумизматов оценивается в миллионы евро. Однако точную цену находки назвать пока сложно — к таким выводам пришел археолог Лука Ринальди. Он также отметил превосходное состояние артефактов, пролежавших в земле более 1500 лет. Открытие уникально еще и размером «кошелька»: столько монет, спрятанных в одном тайнике, в этих краях прежде не находили.

Источник: MiBAC

Театр Крессони был открыт в 1870 году, а впоследствии модернизирован для показа кино. Закрытие состоялось 21 год назад. По задумке властей, после сноса здания здесь планируется возведение элитных апартаментов. Однако из-за обнаружения тайника запланированные работы приостановят на неопределенный срок. Археологи настояли на проведении масштабных раскопок. Не исключено, что под руинами театра скрываются другие сокровища Древнего Рима.

Новость
Тайна золотой совы: во Франции 25 лет ищут спрятанное сокровище

85-тысячный Комо расположен близ итальянско-швейцарской границы в предгорье Альп у берегов одноименного озера. Поселение вошло в состав Римской республики в 193 году до нашей эры, а во время галльских походов Юлия Цезаря в 1 веке до н. э. было перенесено на современное местоположение и приобрело важное стратегическое значение.

Есть сведения, что Цезарь лично составил план города с типичной для римской традиции сеткой перпендикулярных улиц.

На закате имперского периода и после крушения государства Комо страдал от набегов варваров, которые грабили богатых и образованных жителей. Чтобы спасти свое состояние, один из них, вероятно, и закопал клад, обнаруженный теперь археологами. В Средние века город имел репутацию важного торгового и книгопечатного центра. В апреле 1945 года в окрестностях Комо был захвачен, а затем казнен фашистский диктатор Бенито Муссолини.

Одновременно с кладом под зданием театра Крессони в Швеции впервые обнаружили свинцовую печать из Фландрии и венецианскую монету XIV века. Драгоценный дукат эпохи правления 54-го дожа Андреа Дандоло (1343−1354 гг.) попался в руки археологов в ходе раскопок средневекового портового города Эллехольм на острове в устье реки Меррумсан у юго-западного побережья Балтийского моря.

На одной стороне найденной монеты изображен святой Марк, выполненный по принятому стандарту дожей, на другой — образ Иисуса Христа с нимбом. | Источник: Blekinge museum

Он был основан около 1450 года на землях вокруг замка под названием Сьоборг (дословно — «Замок озера»), принадлежал Дании и просуществовал до 1600-го, когда пришел в упадок из-за невозможности восстановления после серии разорительных войн. Не в пользу Эллехольма сыграло развитие соседнего Карлсхамна, имевшего более выгодное расположение. Увеличение объемов торговли требовало наличия порта непосредственно на морском побережье.

По мнению директора музея в провинции Блекинге Маркуса Сандекьяра, находка свидетельствует, во-первых, о торговых отношениях Датского королевства и Венецианской республики, располагавшейся на территориях Апеннинского и Балканского полуостровов, а, во-вторых, о наличии у Эллехольма статуса международного торгового порта.

С момента закладки город находился под властью архиепископа Лундского, пока в результате Реформации не был передан шведской короне в 1536 году.

Конечно, когда вы находите итальянские монеты в городе архиепископа, велик соблазн предположить, что все это имеет какое-то отношение к Папе Римскому. Однако это всего лишь гипотеза,.
Маркус Сандекьяр
директор музея в провинции Блекинге

Добавим, что крупнейшим христианским течением в Швеции является лютеранство, основанное королем Густавом I.

 Никита Михалков перенес операцию в больнице
Россиянам ограничат платежи по кредитам в 50% от дохода семьи
Минобороны: в Идлибе ведутся съемки постановочной химатаки
Парень творчески отомстил бросившей его девушке
Тренер сборной Чехии ушел в отставку после разгрома от России
Крымские школьники разгромили лопатами ночной клуб
В Кремле оценили видеообращение главы Росгвардии к Навальному
Родители студентки ищут ей в помощь дворецкого и повара
Спорт
«Реал» признан лучшим клубом Европы по версии ECA Награждение прошло в рамках генеральной ассамблеи Ассоциации европейских клубов
Hi-Tech
Почему засыпать под звуки природы опасно Вашим ушам это не нравится.
Авто
На границе Россия-Финляндия ожидается транспортный коллапс Власти Финляндии попросили смягчить правила въезда машин в ответ на вступившие в силу изменения в российском законодательстве
Кино
Игорь Николаев с женой представили фильм, где снялись вместе Премьеру фильма «Счастья! Здоровья!» посетили многие звезды российского кино и шоубизнеса
Недвижимость
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Как недвижимость может обеспечить безбедную старость
Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Леди
Шнуров со спутницей, Тодоренко и Смолов на премии «Человек года 2018» Человеком года стал форвард сборной России Артем Дзюба.
Здоровье
Ученые советуют отказываться от алкоголя хотя бы раз в неделю «Разгрузочный» день поможет восстановить здоровье.
Все о ремонте
Как выбрать строительную бригаду: мнение эксперта
8 главных ошибок новичка, затеявшего ремонт
Как зонировать совмещенный санузел: 6 стильных и практичных идей
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь