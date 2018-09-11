Компания Netflix купила права на показ двух российских мультсериалов

Источник: AP 2018

Американская компания Netflix приобрела права на показ двух российских мультсериалов анимационной студии «Паровоз» — «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг». Об этом сообщается на сайте студии.

«Рады сообщить, что теперь зрители 190 стран смогут смотреть серии “Ми-ми-мишек” и “Лео и Тиг”. Оба этих мультсериала стали доступны на Netflix. Сделку осуществила компания Signal Media», — говорится на сайте.

Мультсериал «Лео и Тиг» рассказывает о приключениях маленького леопарда Лео и его лучшего друга тигренка Тига. Вместе они исследуют природу Приморского края.

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«Ми-ми-мишки» рассказывают о приключениях бурого медвежонка Кеши, белого медвежонка по имени Тучка и Лисички. Каждый из героев обладает своим особенным характером.

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Анимационная студия «Паровоз» занимается разработкой и производством сериалов и полнометражной мультипликации, опираясь на художественные традиции мировой анимации и современные технологии. Студия создала такие проекты как «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Волшебный фонарь», «Лео и Тиг», «Сказочный патруль», «Герои Энвелла».

Netflix — американская компания, которая поставляет главным образом сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году, с 2013 производит собственные сериалы высочайшего качества с привлечением ведущих режиссеров, а также фильмы и телепрограммы. По данным на январь 2018 года, число подписчиков Netflix достигало 130 млн человек, почти половина которых живут в США. Сервис действует в 190 странах, включая Россию.