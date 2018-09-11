Тимати и Нурмагомедов обменялись жесткой критикой

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnhWH1SDysm/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnhWH1SDysm/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnhWH1SDysm/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Black Star (@timatiofficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-09T21:48:52+00:00">9 Сен 2018 в 2:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В связи с отменой концерта Егора Крида в Дагестане разгорелся конфликт между бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и рэпером Тимати, на чьем лейбле Black Star записывается Крид.

В понедельник Тимати вступился за своего коллегу, записав длинное видеоообращение к Нурмагомедову, в котором он предложил спортсмену мирно урегулировать возникший конфликт.

«Я несколько дней наблюдаю за ситуацией, которая творится в социальных сетях, за угрозами в адрес моих артистов, которые планировали приехать в Дагестан. О том, что многие местные против их приезда, — заявил рэпер, — Это касается не только артистов Blасk Star, но и других молодежных артистов, которые сюда приезжают. Слышал твои высказывания о том, что должны слушать в Дагестане, а что слушать не должны».

Тимати также подчеркнул, что ознакомился с репертуаром местных артистов и заявил, что они «не сильно отличаются от тех песен, которые исполняют московские певцы».

Новость Конфликт Тимати и Нурмагомедова вызвал споры в социальных сетях

«Я думал, что твое мнение — это просто слухи, что пресса раздувает, — продолжил певец. — Хочу сказать тебе обратное — мы с большим уважением относимся к Дагестану и Кавказу в целом. Есть много людей, которые переживают из-за отмены концерта. В их песнях нет призывов к экстремизму и насилию. Да, там есть любовная лирика, и я понимаю, что они могут быть тебе не близки, могут не нравиться. Надо уважать чужое мнение. Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично тебе, — это как-то неправильно».

Тимати подчеркнул, что его лейбл не призывает своих фанатов не ходить на бои Нурмагомедова.

По мне, это глупо. У каждого бойца и артиста есть свой зритель, который покупает билеты, ждет приезда кумира. Поэтому я считаю глупостью все эти дискуссии. Если есть желание — позвони мне. Я доступен круглосуточно. Я с радостью лично со своими ребятами дам концерт в Дагестане, и надеюсь, что в ближайшее время мы это сделаем. Тимати

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Однако Хабибу не понравился монолог Тимати, и он резко раскритиковал музыканта, опубликовав свой ответ в инстаграме.

«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, — написал боец в своей публикации. — Я никого не заставляю, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение — это смешно. Какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет. Для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и к кому прислушиваюсь».

В заключении Нурмагомедов обратился к «мужчинам Дагестана», заявив, что именно они в ответе «за будущее нашей республики, а не всякие петушары, которые чего-то хотят».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bnj5CJ6HKig/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bnj5CJ6HKig/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bnj5CJ6HKig/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-10T21:32:24+00:00">10 Сен 2018 в 2:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Тимати не оставил без ответа тираду Нурмагомедова и в комментарии к публикации написал, что был лучшего мнения о спортсмене.

«Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою», — заявил Тимати.

Конфликт между рэпером и бойцом ММА возник на почве отмены концерта Егора Крид в Дагестане, которую поддержал Нурмагомедов. Подписанный на лейбле Тимати артист должен был выступить в Махачкале, однако незадолго до даты лайва в адрес рэпера посыпались угрозы от пользователей соцсетей.

Новость Егор Крид обошел Махачкалу стороной

«Отмени концерт или тебе хана, в республике серьезно настроены против тебя», — написал один из людей.

Кто-то из комментаторов начал угрожать, что убьет и изнасилует Крида, а кто-то заявил, что певец «пускай только попробует сунуться в Дагестан — окажется в кирпичном заводе или еще хуже».

Позже в МВД Дагестана заявили, установили личности угрожавших Криду, а также отметили, что обнаружили «группу экстремистски настроенных лиц», которая занимается срывами концертов.

Однако музыкант решил отменить свой концерт, о чем сообщила пресс-служба Black Star.

«Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт, — говорится в сообщении лейбла. — Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bnen7QBnVUN/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bnen7QBnVUN/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bnen7QBnVUN/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от BLACK STAR (@blackstarofficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-08T20:26:43+00:00">8 Сен 2018 в 1:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.