Тимати и Нурмагомедов обменялись жесткой критикой
Рэпер Тимати и боец ММА Хабиб Нурмагомедов обменялись взаимными упреками на почве разгоревшегося конфликта после отмены концерта артиста лейбла Тимати — Егора Крида.
Рэпер Тимати и боец ММА Хабиб Нурмагомедов обменялись взаимными упреками на почве разгоревшегося конфликта после отмены концерта артиста лейбла Тимати — Егора Крида.
В связи с отменой концерта Егора Крида в Дагестане разгорелся конфликт между бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и рэпером Тимати, на чьем лейбле Black Star записывается Крид.
В понедельник Тимати вступился за своего коллегу, записав длинное видеоообращение к Нурмагомедову, в котором он предложил спортсмену мирно урегулировать возникший конфликт.
«Я несколько дней наблюдаю за ситуацией, которая творится в социальных сетях, за угрозами в адрес моих артистов, которые планировали приехать в Дагестан. О том, что многие местные против их приезда, — заявил рэпер, — Это касается не только артистов Blасk Star, но и других молодежных артистов, которые сюда приезжают. Слышал твои высказывания о том, что должны слушать в Дагестане, а что слушать не должны».
Тимати также подчеркнул, что ознакомился с репертуаром местных артистов и заявил, что они «не сильно отличаются от тех песен, которые исполняют московские певцы».
«Я думал, что твое мнение — это просто слухи, что пресса раздувает, — продолжил певец. — Хочу сказать тебе обратное — мы с большим уважением относимся к Дагестану и Кавказу в целом. Есть много людей, которые переживают
Тимати подчеркнул, что его лейбл не призывает своих фанатов не ходить на бои Нурмагомедова.
По мне, это глупо. У каждого бойца и артиста есть свой зритель, который покупает билеты, ждет приезда кумира. Поэтому я считаю глупостью все эти дискуссии. Если есть желание — позвони мне. Я доступен круглосуточно. Я с радостью лично со своими ребятами дам концерт в Дагестане, и надеюсь, что в ближайшее время мы это сделаем.
Однако Хабибу не понравился монолог Тимати, и он резко раскритиковал музыканта, опубликовав свой ответ в инстаграме.
«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если
В заключении Нурмагомедов обратился к «мужчинам Дагестана», заявив, что именно они в ответе «за будущее нашей республики, а не всякие петушары, которые
Тимати не оставил без ответа тираду Нурмагомедова и в комментарии к публикации написал, что был лучшего мнения о спортсмене.
«Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою», — заявил Тимати.
Конфликт между рэпером и бойцом ММА возник на почве отмены концерта Егора Крид в Дагестане, которую поддержал Нурмагомедов. Подписанный на лейбле Тимати артист должен был выступить в Махачкале, однако незадолго до даты лайва в адрес рэпера посыпались угрозы от пользователей соцсетей.
«Отмени концерт или тебе хана, в республике серьезно настроены против тебя», — написал один из людей.
Позже в МВД Дагестана заявили, установили личности угрожавших Криду, а также отметили, что обнаружили «группу экстремистски настроенных лиц», которая занимается срывами концертов.
Однако музыкант решил отменить свой концерт, о чем сообщила
«Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт, — говорится в сообщении лейбла. — Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла
Нурмагомедов отреагировал на ситуацию в своем инстаграме, опубликовав историю, где выложил сообщение Black Star об отмене концерта и написал: «Невелика потеря».