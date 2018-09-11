Ученые изучили геном рыбки Немо

Международная группа исследователей исследовала геном оранжевого амфиприона, предоставив научному сообществу бесценный ресурс для изучения реакции рыбы на изменения окружающей среды, включая изменение климата.
Оранжевый амфиприон, или амфиприон-клоун — одна из самых узнаваемых рыбок благодаря мультфильму «В поисках Немо», лауреату премии «Оскар» 2004 года. Он встречается на рифах в западной части Тихого океана. Амфиприона-клоуна часто путают с анемоновой рыбкой.
Этот вид имеет центральное значение для передовых исследований в области экологии, изучения эволюции животных и защиты рифов.
Ученые из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) совместно с Центром передового опыта ARC по исследованию коралловых рифов (Coral CoE) создали полную генетическую карту Amphiprion percula.
Она содержит 26 597 генов, кодирующих белок. Это одна из самых больших головоломок в мире, отметили исследователи.
Геномные и транскриптомические данные рыбки теперь доступны в базе данных Nemo Genome DB. Амфиприон-клоун, являющийся гермафродитом, поможет изучить изменение пола у рыб, комментируют ученые. Кроме того, он позволит понять закономерности размножения рифовых рыб.
Гены оранжевого амфиприона также доказывают, что способность рыбок уклоняться от хищников нарушается из-за закисления океана.
Закислением океана называют снижение показателя pH, вызванное попаданием в океан углекислого газа из атмосферы. Этот процесс является следствием деятельности человека, наряду с глобальным потеплением.
Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Ecology Resources.