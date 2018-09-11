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11:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ученые изучили геном рыбки Немо

Рыбка-клоун содержит приблизительно 939 миллионов нуклеотидов.

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Международная группа исследователей исследовала геном оранжевого амфиприона, предоставив научному сообществу бесценный ресурс для изучения реакции рыбы на изменения окружающей среды, включая изменение климата.

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Оранжевый амфиприон, или амфиприон-клоун — одна из самых узнаваемых рыбок благодаря мультфильму «В поисках Немо», лауреату премии «Оскар» 2004 года. Он встречается на рифах в западной части Тихого океана. Амфиприона-клоуна часто путают с анемоновой рыбкой.

Этот вид имеет центральное значение для передовых исследований в области экологии, изучения эволюции животных и защиты рифов.

Ученые из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) совместно с Центром передового опыта ARC по исследованию коралловых рифов (Coral CoE) создали полную генетическую карту Amphiprion percula.

Она содержит 26 597 генов, кодирующих белок. Это одна из самых больших головоломок в мире, отметили исследователи.

Геномные и транскриптомические данные рыбки теперь доступны в базе данных Nemo Genome DB. Амфиприон-клоун, являющийся гермафродитом, поможет изучить изменение пола у рыб, комментируют ученые. Кроме того, он позволит понять закономерности размножения рифовых рыб.

Гены оранжевого амфиприона также доказывают, что способность рыбок уклоняться от хищников нарушается из-за закисления океана.

Закислением океана называют снижение показателя pH, вызванное попаданием в океан углекислого газа из атмосферы. Этот процесс является следствием деятельности человека, наряду с глобальным потеплением.

Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Ecology Resources.

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