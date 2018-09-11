Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уехавший в РФ министр ДНР не стал больше молчать
Mach 1 — новый Ford, который может убить Focus
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети фото с 2-месячной дочкой
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Стало известно о состоянии Никиты Михалкова
Инвалид рассказал, как тусовался на ИбицеАлекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собирается отказываться от развлечений
В Китае пришли в восторг от "золотого удара" России по доллару
Сирия: пленный террорист ИГ выдал США
Игорь Николаев с женой представили фильм, где снялись вместе
Над разводом Петросяна и Степаненко посмеялись в Comedy Club
Краско не стал разнимать молодую жену и любовницу - СМИ
Госпитализирован Никита Михалков - СМИ
Реакция Кремля на слова об угрозе удара США по базе РФ в Сирии
Стало известно о состоянии Никиты Михалкова
Новые «Лады»: одна — для скорости, вторая — для бездорожья
Новый Nissan Juke тоже будет «странным»
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою квартиру в Петербурге
История россиянина о жизни в Германии
Фоторепортажи
15Умер Иосиф Кобзон
16От заката до рассвета
14:53 (мск), источник: Газета.Ру

Победители «Лидеров России» поддерживают проведение нового конкурса

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, ставшие ранее победителями «Лидеров России», считают конкурс настоящим социальным лифтом. Об этом они заявили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который стартовал во Владивостоке.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Для меня это настоящий социальный лифт, когда я сменил сферу деятельности с банковской перешел на госслужбу. Здесь совсем другие задачи, более интересные, на мой взгляд.
Илья Торосов
заместитель министра экономического развития РФ

Максим Сорокин, в свою очередь, отметил, что, благодаря конкурсу, ему удалось познакомиться со многими людьми, наладить горизонтальные связи, в том числе в госструктурах.

Читайте также
Эксперт: создание АНО «Россия — страна возможностей» улучшит взаимодействие в регионах

«И самое главное, что этот конкурс стал для меня некой отправной точкой, которая помогла мне перейти на госслужбу, потому что я всю жизнь хотел пользу стране приносить», — отмечает он.
По его словам он будет «подталкивать» своих сотрудников к тому, чтобы они участвовали в следующем конкурсе, поскольку это очень полезно с точки зрения развития.

Илья Торосов же сообщил, что в его команде в должности начальника отдела уже работает один из финалистов конкурса.

Всего в ВЭФ принимает участие 10 выпускников программы кадрового управленческого резерва и 14 победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В мероприятиях форума также участвуют выпускники I потока программы кадрового управленческого резерва, в том числе министр транспорта РФ Евгений Дитрих и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

 Никита Михалков перенес операцию в больнице
Россиянам ограничат платежи по кредитам в 50% от дохода семьи
Минобороны: в Идлибе ведутся съемки постановочной химатаки
В Италии нашли клад на миллионы евро (фото)
Парень творчески отомстил бросившей его девушке
Тренер сборной Чехии ушел в отставку после разгрома от России
Крымские школьники разгромили лопатами ночной клуб
В Кремле оценили видеообращение главы Росгвардии к Навальному
Родители студентки ищут ей в помощь дворецкого и повара
Спорт
«Реал» признан лучшим клубом Европы по версии ECA Награждение прошло в рамках генеральной ассамблеи Ассоциации европейских клубов
Hi-Tech
Почему засыпать под звуки природы опасно Вашим ушам это не нравится.
Авто
На границе Россия-Финляндия ожидается транспортный коллапс Власти Финляндии попросили смягчить правила въезда машин в ответ на вступившие в силу изменения в российском законодательстве
Кино
Игорь Николаев с женой представили фильм, где снялись вместе Премьеру фильма «Счастья! Здоровья!» посетили многие звезды российского кино и шоубизнеса
Недвижимость
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Как недвижимость может обеспечить безбедную старость
Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы
У туристов появится препятствие в самую посещаемую страну
Леди
Шнуров со спутницей, Тодоренко и Смолов на премии «Человек года 2018» Человеком года стал форвард сборной России Артем Дзюба.
Здоровье
Ученые советуют отказываться от алкоголя хотя бы раз в неделю «Разгрузочный» день поможет восстановить здоровье.
Все о ремонте
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Маленькая двушка с интерьером, как в загородном доме
5 советов, как разместить бытовую технику, не испортив дизайн
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь