Победители «Лидеров России» поддерживают проведение нового конкурса

Для меня это настоящий социальный лифт, когда я сменил сферу деятельности с банковской перешел на госслужбу. Здесь совсем другие задачи, более интересные, на мой взгляд.

«И самое главное, что этот конкурс стал для меня некой отправной точкой, которая помогла мне перейти на госслужбу, потому что я всю жизнь хотел пользу стране приносить», — отмечает он.

По его словам он будет «подталкивать» своих сотрудников к тому, чтобы они участвовали в следующем конкурсе, поскольку это очень полезно с точки зрения развития.