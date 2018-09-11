Победители «Лидеров России» поддерживают проведение нового конкурса

Для меня это настоящий социальный лифт, когда я сменил сферу деятельности с банковской перешел на госслужбу. Здесь совсем другие задачи, более интересные, на мой взгляд.
Илья Торосовзаместитель министра экономического развития РФ
Максим Сорокин, в свою очередь, отметил, что, благодаря конкурсу, ему удалось познакомиться со многими людьми, наладить горизонтальные связи, в том числе в госструктурах.
«И самое главное, что этот конкурс стал для меня некой отправной точкой, которая помогла мне перейти на госслужбу, потому что я всю жизнь хотел пользу стране приносить», — отмечает он.
По его словам он будет «подталкивать» своих сотрудников к тому, чтобы они участвовали в следующем конкурсе, поскольку это очень полезно с точки зрения развития.
Илья Торосов же сообщил, что в его команде в должности начальника отдела уже работает один из финалистов конкурса.
Всего в ВЭФ принимает участие 10 выпускников программы кадрового управленческого резерва и 14 победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В мероприятиях форума также участвуют выпускники I потока программы кадрового управленческого резерва, в том числе министр транспорта РФ Евгений Дитрих и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.