Минстрой пообещал сократить летнее отключение горячей воды до трех дней

По словам замминистра, новые сроки планируется законодательно закрепить примерно через год.

«Уже в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до трех дней. Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды», — рассказал господин Чибис.