Минстрой пообещал сократить летнее отключение горячей воды до трех дней
Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в интервью «Ъ» заявил, что сроки отключения горячей воды могут сократить до трех дней.
Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в интервью «Ъ» заявил, что сроки отключения горячей воды могут сократить до трех дней.
По словам замминистра, новые сроки планируется законодательно закрепить примерно через год.
«Уже в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до трех дней. Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды», — рассказал господин Чибис.
Подробнее о планах Минстроя читайте в интервью замминистра «Ъ».