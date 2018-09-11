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13:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Минстрой пообещал сократить летнее отключение горячей воды до трех дней

Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в интервью «Ъ» заявил, что сроки отключения горячей воды могут сократить до трех дней.

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Источник: РИА "Новости"

По словам замминистра, новые сроки планируется законодательно закрепить примерно через год.

«Уже в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до трех дней. Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды», — рассказал господин Чибис.

Подробнее о планах Минстроя читайте в интервью замминистра «Ъ».

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