Глава Росгвардии пообещал сделать «отбивную» из Навального

Источник: РИА "Новости"

В публикации возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией говорится, что продукты для нужд Росгвардии закупаются по ценам существенно выше рыночных, причем цены выросли после того, как в конце прошлого года эксклюзивное право поставлять продукты для ведомства получил мясокомбинат «Дружба народов».

В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Виктор Золотов Глава Росгвардии

«Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал генерал.

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По его словам, органы контрразведки, военной прокуратуры, Счетной палаты, службы собственной безопасности активно работают вместе с Росгвардией над выявлением «коррупционных недостатков» в ведомстве.

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«Они у нас действительно есть, они существуют. Поэтому мы боремся с этим, выявляем этих людей. И, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд — вот так у нас обстоят дела», — подчеркнул Золотов.

В пример он привел утверждение ФБК о том, что, в частности, закупочные цены на сок после смены поставщика выросли с 40 до 87 рублей.