Геологи установили дату присоединения Сахалина и Камчатки к Дальнему Востоку

Источник: NASA

Исследователи из Дальневосточного геологического института ДВО РАН совместно с коллегами из Тайваня и Германии изучили породы Сахалина, относящиеся к Охотской плите, и пришли к выводу, что она столкнулась с Евразией уже в кайнозойский период. Новые данные помогут существенно уточнить историю этой загадочной литосферной плиты. Соответствующая статья опубликована в Journal of Geophysical Research.

Охотской плитой называют континентальную литосферную плиту, которая тянется от центра японских островов (включает их часть) и до севера Камчатского полуострова. Эта плита играет важную роль в вулканической активности на российском Дальнем Востоке, поэтому ее исследования необходимы для лучшего понимания сейсмологических процессов и корректной оценки опасности землетрясений и извержений в различных частях этого региона. Ее поведение во многих отношениях отличается от большинства литосферных плит — например, она вращается по часовой стрелке примерно на 0,2 градуса в миллион лет, а центром вращения является северная часть Сахалина.

Главной проблемой остается тот факт, что северные и западные границы плиты до сих пор не вполне ясны, а также ее точный возраст и характер связи с североамериканским континентом.

Согласно одной из гипотез, отмечают авторы работы, Охотская плита — это небольшой континент древности (микроконтинент), существовавший в Тихом океане в меловом периоде.

По другой гипотезе — это в прошлом часть Северной Америки. Чтобы лучше понять какая гипотеза верна, крайне важно собрать как можно больше фактических данных об эволюции Охотской плиты.

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Исследователи с помощью уран-свинцового метода датировали цирконы с восточной части острова Сахалин. Уран-свинцовый метод основан на том, что распад урана-238 заканчивается свинцом-206, а другого изотопа урана (уран-235) — свинцом-207, причем скорость обоих этих процессов измерена довольно точно. Сопоставляя количество двух изотопов свинца и двух изотопов урана в изолированном кристалле можно довольно точно определить его возраст. В исследованных образцах он составил не менее 49 миллионов лет. А возраст сахалинских гранитных интрузий («струй» гранита, пронизывающих более легкие породы), согласно же методу, составил 36−38 миллионов лет.