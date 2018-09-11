Геологи установили дату присоединения Сахалина и Камчатки к Дальнему Востоку
Случилось это около полусотни миллионов лет тому назад.
Случилось это около полусотни миллионов лет тому назад.
Исследователи из Дальневосточного геологического института ДВО РАН совместно с коллегами из Тайваня и Германии изучили породы Сахалина, относящиеся к Охотской плите, и пришли к выводу, что она столкнулась с Евразией уже в кайнозойский период. Новые данные помогут существенно уточнить историю этой загадочной литосферной плиты. Соответствующая статья опубликована в Journal of Geophysical Research.
Охотской плитой называют континентальную литосферную плиту, которая тянется от центра японских островов (включает их часть) и до севера Камчатского полуострова. Эта плита играет важную роль в вулканической активности на российском Дальнем Востоке, поэтому ее исследования необходимы для лучшего понимания сейсмологических процессов и корректной оценки опасности землетрясений и извержений в различных частях этого региона. Ее поведение во многих отношениях отличается от большинства литосферных плит — например, она вращается по часовой стрелке примерно на 0,2 градуса в миллион лет, а центром вращения является северная часть Сахалина.
Главной проблемой остается тот факт, что северные и западные границы плиты до сих пор не вполне ясны, а также ее точный возраст и характер связи с североамериканским континентом.
По другой гипотезе — это в прошлом часть Северной Америки. Чтобы лучше понять какая гипотеза верна, крайне важно собрать как можно больше фактических данных об эволюции Охотской плиты.
Исследователи с помощью