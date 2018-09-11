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12:49 (мск), источник: Индикатор

Плутон опять предложили считать планетой

Астрономы предложили пересмотреть критерии различия планет. Согласно новой идее, Плутон опять должен получить утраченный статус полноценной планеты Солнечной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus.

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Источник: NASA

В 2006 году Международный астрономический союз (МАС) принял новое определение планеты. В него вошло несколько критериев, одни из которых утверждал, что такое тело должно обладать достаточной гравитацией для «очистки» от других тел пространства в непосредственной близости. Плутон не подходит под это определение, так как обладает крупным и близким спутником — Хароном, а также находится примерно на том же отдалении от Солнца, что и другие близкие тела пояса Койпера.

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В новой работе астрономы под руководством Филипа Метцгера из Университета Центральной Флориды (США) провели систематический анализ научной литературы и обнаружили, что критерий очистки орбиты использовался лишь единожды в 1802 году, причем сегодня изложенный в той статье ход мысли считается ошибочным. Более того, специалисты регулярно называют планетами спутник Юпитера Европу и спутник Сатурна Титан. «Определение МАС подразумевает, что центральный объект исследования планетологии — планета — определяется на основе критериев, которые никто не использует, — поясняет свою точку зрения Метцгер. — Также это выводит из данного класса второй по сложности и вызываемому интересу объект».

Авторы приходят к выводу, что в научной литературе еще в 1950-х установился консенсус по теме различия между планетами и другими небесными телами, такими как астероиды. Основополагающей в этом плане стала работы Джерарда Койпера, который предложил отличать их по истории формирования. Ученые считают, что определение должно основываться на внутренних постоянных свойствах тела, а не на тех, что могут измениться, подобно динамике орбиты. Астрономы предлагают основным критерием считать наличие гравитации, достаточно для придания телу сферической формы.

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