Песков поддержал решение директора Росгвардии вызвать Навального на поединок

Источник: AP 2018

«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами», — заявил Песков, отвечая на вопрос о своем отношении к выступлению Золотова.

Когда была действительно бессовестная клевета, которая является ничем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь. В остальном оставляю без комментариев. Дмитрий Песков пресс-секретарь главы РФ

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Ранее во вторник Золотов опубликовал видеообращение, в котором ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Директор Росгвардии сказал, что оппозиционер допустил в его отношении «оскорбительные, клеветнические измышления», и вызвал его «на поединок».

Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Виктор Золотов Глава Росгвардии