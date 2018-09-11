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14:34 (мск), источник: Ведомости

Песков поддержал решение директора Росгвардии вызвать Навального на поединок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал намерение руководителя Росгвардии Виктора Золотова вызвать на дуэль оппозиционера Алексея Навального.

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Источник: AP 2018

«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами», — заявил Песков, отвечая на вопрос о своем отношении к выступлению Золотова.

Когда была действительно бессовестная клевета, которая является ничем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь. В остальном оставляю без комментариев.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь главы РФ
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Ранее во вторник Золотов опубликовал видеообращение, в котором ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Директор Росгвардии сказал, что оппозиционер допустил в его отношении «оскорбительные, клеветнические измышления», и вызвал его «на поединок».

Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную.
Виктор Золотов
Глава Росгвардии

В августе Навальный опубликовал расследование ФБК о закупках Росгвардией. Цена продуктов, закупаемых службой, выросла после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев в декабре 2017 г. подписал распоряжение, по которому единственным исполнителем закупок продовольствия и услуг питания Росгвардии стало ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», утверждается в расследовании.

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