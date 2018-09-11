Это Том. Том ограничен в средствах. Он пытается немного заработать, чтобы посетить семью в Монреале. Он подстрижет вам газон за 20 долларов. Он отлично справился. Он попросил меня помочь разрекламировать его. Дайте ему шанс. Напишите ему на электронную почту.
"Tom needs some help" by /u/averageperson6: https://t.co/xT02lzOt8X pic.twitter.com/gLpNQhd9hm— r/ Wholesome Memes (@rWholesomeMemes) 10 сентября 2018 г.
Канадца, который искал работу, пользователи соцсети забросали деньгами
Никто не ожидал такой щедрости.