Канадца, который искал работу, пользователи соцсети забросали деньгами

Бывший работник радиостанции CBC в канадском городе Эдмонтон Тим Адамс в начале сентября разместил в своем Twitter пост, в котором попросил помочь местному парню по имени Том. В сообщении говорилось, что молодой человек остро нуждается в деньгах, чтобы навестить свою семью в Монреале. Денег он не просил, но отметил, что за 20 долларов он готов стричь газон всем желающим.

И таких нашлось немало: пост о помощи моментально разлетелся по Сети. В комментариях люди начали предлагать Тому работу, причем платить были готовы и больше озвученной суммы. А затем выяснилось, что к электронной почте молодого человека была привязана банковская карта и люди просто начали слать ему деньги.