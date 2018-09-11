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14:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Канадца, который искал работу, пользователи соцсети забросали деньгами

Никто не ожидал такой щедрости.

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Новость
Британский опыт: как стать миллионером, не выходя из спальни

Бывший работник радиостанции CBC в канадском городе Эдмонтон Тим Адамс в начале сентября разместил в своем Twitter пост, в котором попросил помочь местному парню по имени Том. В сообщении говорилось, что молодой человек остро нуждается в деньгах, чтобы навестить свою семью в Монреале. Денег он не просил, но отметил, что за 20 долларов он готов стричь газон всем желающим.

И таких нашлось немало: пост о помощи моментально разлетелся по Сети. В комментариях люди начали предлагать Тому работу, причем платить были готовы и больше озвученной суммы. А затем выяснилось, что к электронной почте молодого человека была привязана банковская карта и люди просто начали слать ему деньги.

Чуть позже Адамс удалил первоначальный пост по просьбе Тома. Он уточнил, что молодой человек был не готов к такому пристальному вниманию и такой неожиданной материальной помощи.

Это Том. Том ограничен в средствах. Он пытается немного заработать, чтобы посетить семью в Монреале. Он подстрижет вам газон за 20 долларов. Он отлично справился. Он попросил меня помочь разрекламировать его. Дайте ему шанс. Напишите ему на электронную почту.
Я могу платить ему 40. И плюс за бензин, чтобы добраться до моего дома в районе Делтон.
А у него есть своя газонокосилка? Я работаю в компании и нам постоянно нужна помощь в стрижке газонов по всему городу.
Я живу в кондоминиуме, но притворился, что Том подстриг мой газон и отправил ему 20 долларов.
Спасибо, что поделились этим. У нас нет газона, но есть 20 долларов, так что мы просто отправили ему деньги.
Том попросил меня удалить твит. Слишком много внимания. Я уважаю его просьбу, поэтому удалил пост. Мы с ним очень благодарны. Спасибо вам за то, что показали, что мы все способны на хорошие поступки! Пожалуйста, используйте эту энергию, чтобы сделать что-то хорошее для семьи, друга, соседа или незнакомца. Это действительно легко.
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