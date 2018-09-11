В Испании снова неудачно отреставрировали церковные скульптуры

Прихожане церквей в Испании — народ творческий и самоуверенный. Уже не первый раз они берутся за реставрацию древних икон и статуй своими силами. Результат, надо сказать, получается сомнительный, а власти продолжают выделять огромные суммы, чтобы вернуть реликвиям первоначальный вид.

Очередная творческая натура из испанского городка Раньядойро по имени Мария Луиза Менендес уже успела прославиться в СМИ. Женщина, которая не является профессиональной художницей, но очень любит рисовать, взялась за реставрацию деревянных скульптур XV века, принадлежащих местной часовне.

По словам Марии Луизы, священник дал ей свое благословение на то, чтобы она привела средневековые фигуры в надлежащий вид. И она приступила к работе с энтузиазмом.

В итоге, фигуры святого семейства, святой Анны и святого Петра стали похожими на героев мультфильма. Их лица засияли розовым оттенком, а одежда стала ярких неоновых цветов.

Менендес заявила испанским журналистам, что раскрасила статуи «как видела» и в те цвета, что ей показались подходящими. Как отметила женщина, прихожанам ее работа понравилась.

Зато ее старания не оценила Ассоциация искусствоведов. Они осудили реставратора-любителя и добавили, что «оплакивают непрерывное разграбление страны».

Отметим, что в июне в испанском городе Эстелья местный учитель труда также не очень профессионально раскрасил средневековую статую Георгия Победоносца.