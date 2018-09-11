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16:16 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров прокомментировал вызов главой Росгвардии Навального на дуэль

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что директор Росгвардии Виктор Золотов своим вызовом на дуэль Алексея Навального поступил как настоящий мужчина.

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Источник: РИА Новости

По словам Кадырова, Золотов сделал правильный ход, «отстаивая свою честь, честь всего состава Росгвардии, честь своего государства».

Ход Настоящего Мужчины, и так давно надо было поступить.
Рамзан Кадыров
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Глава Чечни считает, что «этот человек не примет вызова» и вопрос стоит «не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа». Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал Навального на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную».

В публикации возглавляемого Навальным «Фонда борьбы с коррупцией» утверждается, что продукты для нужд ведомства якобы закупаются по ценам существенно выше рыночных. Цены, по заявлению ФБК, выросли после того, как в конце прошлого года эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии получил мясокомбинат «Дружба народов».

В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию.
Виктор Золотов
директор Росгвардии

«Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — сказал генерал.

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