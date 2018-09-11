Кадыров прокомментировал вызов главой Росгвардии Навального на дуэль

Источник: РИА Новости

По словам Кадырова, Золотов сделал правильный ход, «отстаивая свою честь, честь всего состава Росгвардии, честь своего государства».

Ход Настоящего Мужчины, и так давно надо было поступить. Рамзан Кадыров Telegram

Глава Чечни считает, что «этот человек не примет вызова» и вопрос стоит «не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа». Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал Навального на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную».

В публикации возглавляемого Навальным «Фонда борьбы с коррупцией» утверждается, что продукты для нужд ведомства якобы закупаются по ценам существенно выше рыночных. Цены, по заявлению ФБК, выросли после того, как в конце прошлого года эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии получил мясокомбинат «Дружба народов».

В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Виктор Золотов директор Росгвардии

«Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — сказал генерал.