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16:22 (мск), источник: Чердак

Геомагнитная буря вызовет сегодня необычные северные сияния и ухудшение самочувствия миллионов людей

Впрочем она будет не очень сильной — класса G2.

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Источник: NASA

Национальное управление по проблемам океана и атмосферы США (The National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) выпустило предупреждение о том, что 11 сентября на нашей планете произойдет геомагнитная буря класса G2. Помимо проблем со связью и возникновения «лишних» токов в длинных воздушных ЛЭП, наиболее заметным эффектом от этого явления станут полярные сияния на сравнительно низких широтах и ухудшение физического состояния миллионов людей, сообщает сайт NOAA.

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В настоящий момент Солнце находится в середине своего очередного минимума активности — это происходит в каждый 11-летний солнечный цикл. Среди особенностей этого периода: минимальное количество пятен на Солнце и малое число вспышек, сопровождающихся выбросами частиц с поверхности светила. Однако даже в такие моменты наша звезда может выбрасывать существенные объемы солнечного ветра в окружающее ее пространство.

Данное явление происходит в местах, где температура плазмы в солнечной короне сравнительно низка. В этом случае линии магнитного поля, идущие от светила, могут быть не полностью замкнутыми, и в образовавшиеся «просветы» вылетают частицы плазмы, которые навсегда покидают корону Солнца. Если подобная «дыра» находится напротив Земли, то вырвавшиеся частицы солнечного ветра достигают нашей планеты.

Согласно оценкам ученых, именно такая ситуация сложилась на 11 сентября 2018 года, и вскоре частицы солнечного ветра, разогнанные до 600 километров в секунду, столкнутся с магнитосферой нашей планеты.

Магнитосфера Земли служит «ловушкой» для большого количества протонов и электронов. Однако когда в них попадают частицы солнечного ветра (в основном это тоже протоны), то часть частиц «выбивает» из магнитосферы, и они попадают в ионосферу.

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Сильнее всего этот эффект проявляется там, где линии магнитного поля Земли «уходят» в планету — то есть близ ее магнитных полюсов. Космические частицы, двигаясь вдоль линий земного магнитного поля, сталкиваются с атомами кислорода и азота в земной атмосфере, порождая северные сияния.

К сожалению, это не единственные последствия геомагнитных бурь. Среди негативных — перебои в коротковолновой радиосвязи в высоких широтах, появление в неизолированных ЛЭП и трубопроводах заметных токов, а также сильное ухудшение самочувствия многих людей (головные боли, мигрени, перепады давления). К счастью, «дыра» на Солнце в этот раз была невелика, поэтому текущая геомагнитная буря имеет класс G2 (действительно мощные — это G5 или хотя бы G4).

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