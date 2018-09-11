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16:24 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Парень так отчаянно искал девушку из бара, что случайно организовал женский клуб

А ту самую он все-таки нашел.

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Студент университета из канадского города Калгари Карлос Зетина познакомился в баре с милой девушкой из Голландии по имени Николь. Но, проводив ее домой, он обнаружил, что она дала ему неправильный номер. Молодой человек подумал, что девушка сделала это не специально и решил ее разыскать.

Зная, что она является студенткой того же университета, Карлос написал письмо и отправил его всем девушкам по имени Николь, чьи электронные адреса были в университетской базе. Их набралось 247 человек.

В послании молодой человек объяснял, что ищет девушку, с которой накануне вечером познакомился в баре. Она из Голландии и зовут ее Николь, а еще, что она считает Ницше очень депрессивным. Карлос уточнил, что она дала ему неправильный номер телефона и он очень надеется найти ее.

Девушки, которые получили письмо, были растроганы и начали отвечать Карлосу и желать удачи. Кроме того, они начали самостоятельно искать настоящую Николь через соцсети и даже организовали в Facebook группу под названием Nicole from last night («Николь с прошлой ночи»).

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Желание помочь влюбленному парню их настолько сблизила, что они сдружились и начали выбираться на совместные встречи.

К счастью, сила социальных сетей сработала и в этот раз. Та самая Николь, которую искал Карлос, нашлась. Оказалось, что она является студенткой по обмену, а потому не была в числе тех, кто получил письмо. Но знакомые показали ей пост в соцсетях и Николь вышла на связь с группой и с самим Карлосом. Она отметила, что действительно по ошибке дала ему неправильный номер, и они уже договорились о новом свидании. Голландка была настолько тронута активным движением, организованным на ее поиски, что пожелала присоединиться к группе и познакомиться с другими Николь лично.

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