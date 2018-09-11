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18:15 (мск), источник: Индикатор

Загадочный кратер на Ямале роднит Землю с ледяными планетами

Сотрудники геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова провели комплексное исследования арктического кратера на полуострове Ямал, выяснили причину его образования и открыли новое геологическое явление, ранее известное только для ледяных планет и планетоидов. Результаты работы ученых 10 сентября были опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Источник: Scientific Reports

Первая загадочная воронка, образованная взрывом газа на Ямале, была обнаружена летом 2014 года и вызвала интерес ученых. Эта воронка располагалась вдали от известных месторождений природного газа, и точная причина ее образования была непонятна. Новое и слабоизученное явление могло представлять опасность для местного населения и магистральных коммуникаций.

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«Необычный размер и форма Ямальского кратера сразу породила множество гипотез, включая самые фантастические. На полуострове Ямал активно осваиваются газовые месторождения, и такие явления несут угрозу. Поэтому необходимо было установить природу кратера и понять, насколько это явление связано с освоением Арктики или глобальным изменением климата, — рассказывает соавтор работы Андрей Бычков из МГУ. — Для нашего коллектива объяснить новое природное явление оказалось серьезным вызовом. Решить подобную задачу возможно только объединением разных специалистов МГУ, а не только геокриологов. Применение разных методов привело к одному выводу: Ямальский кратер — новое явление природы, которое мы решили назвать криовулканизмом по аналогии с термином, принятым в планетологии. Это означает, что Арктика изучена еще недостаточно и, возможно, готовит еще сюрпризы».

В ходе комплексной геокриологической экспедиции сотрудники геологического факультета МГУ изучили признаки промерзания таликовых вод, структурные особенности подземного льда, содержание и распределение газовой составляющей мерзлых пород, а также провели геохимический анализ минеральной компоненты и талой воды.

На основе полученных данных исследователи решили, что воронка образовалась в результате накопления газа в талике — непромерзающим слоем земли в области вечной мерзлоты.
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Химический и изотопный анализы газа показали, что образовался он биогенным путем, то есть в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

Образованию воронок обычно предшествует появление бугров высотой от двух до пяти метров. Внутри бугра под слоем вечной мерзлоты зажат газ, который в результате гидростатического давления, возникающего из-за замерзания и оттаивания льда вечной мерзлоты, взрывается. После взрыва образуется кратер.

Один из последних случаев образования кратера был зафиксирован 28 июня 2017 года вблизи села Сеяха на полуострове Ямал. Взрыв газа, который наблюдали местные жители, образовал в земле воронку глубиной с девятиэтажный дом.

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