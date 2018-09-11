Загадочный кратер на Ямале роднит Землю с ледяными планетами

Источник: Scientific Reports

Первая загадочная воронка, образованная взрывом газа на Ямале, была обнаружена летом 2014 года и вызвала интерес ученых. Эта воронка располагалась вдали от известных месторождений природного газа, и точная причина ее образования была непонятна. Новое и слабоизученное явление могло представлять опасность для местного населения и магистральных коммуникаций.

«Необычный размер и форма Ямальского кратера сразу породила множество гипотез, включая самые фантастические. На полуострове Ямал активно осваиваются газовые месторождения, и такие явления несут угрозу. Поэтому необходимо было установить природу кратера и понять, насколько это явление связано с освоением Арктики или глобальным изменением климата, — рассказывает соавтор работы Андрей Бычков из МГУ. — Для нашего коллектива объяснить новое природное явление оказалось серьезным вызовом. Решить подобную задачу возможно только объединением разных специалистов МГУ, а не только геокриологов. Применение разных методов привело к одному выводу: Ямальский кратер — новое явление природы, которое мы решили назвать криовулканизмом по аналогии с термином, принятым в планетологии. Это означает, что Арктика изучена еще недостаточно и, возможно, готовит еще сюрпризы».

В ходе комплексной геокриологической экспедиции сотрудники геологического факультета МГУ изучили признаки промерзания таликовых вод, структурные особенности подземного льда, содержание и распределение газовой составляющей мерзлых пород, а также провели геохимический анализ минеральной компоненты и талой воды.

На основе полученных данных исследователи решили, что воронка образовалась в результате накопления газа в талике — непромерзающим слоем земли в области вечной мерзлоты.

Химический и изотопный анализы газа показали, что образовался он биогенным путем, то есть в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

Образованию воронок обычно предшествует появление бугров высотой от двух до пяти метров. Внутри бугра под слоем вечной мерзлоты зажат газ, который в результате гидростатического давления, возникающего из-за замерзания и оттаивания льда вечной мерзлоты, взрывается. После взрыва образуется кратер.