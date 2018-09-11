Как выглядит жилая 18-этажная «лего-пирамида» в Китае (фото)
Очень необычный проект.
Очень необычный проект.
В районе Хуацяо города Куньшань, недалеко от Шанхая, есть удивительное футуристическое здание 100 метров в высоту. Оно представляет собой 18-этажную пирамиду из квадратных блоков.
Это здание является частью жилого комплекса, спроектированного архитектурным бюро Masters' Architectural Office. Помимо главной пирамиды есть еще два дома похожей формы в 12 этажей.
Все три здания имеют выступающую и наклонную поверхность: с одной стороны квартиры здесь складываются друг на друга под углом 45 градусов, а две другие наружные стены каждого здания являются стандартными вертикальными.
Жители необычного дома никаких неудобств не испытывают — они признаются, что наклонная стена совсем незаметна, зато в каждой квартире есть просторный балкон. Правда, одна сложность в «доме-лего»
Архитекторы отмечают, что при создании дома вдохновлялись традиционными для Китая многоуровневыми рисовыми террасами.