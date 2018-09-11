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18:23 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит жилая 18-этажная «лего-пирамида» в Китае (фото)

Очень необычный проект.

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В районе Хуацяо города Куньшань, недалеко от Шанхая, есть удивительное футуристическое здание 100 метров в высоту. Оно представляет собой 18-этажную пирамиду из квадратных блоков. Из-за своего необычного дизайна, здание напоминает гигантский муравейник или пирамиду майя.

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Это здание является частью жилого комплекса, спроектированного архитектурным бюро Masters' Architectural Office. Помимо главной пирамиды есть еще два дома похожей формы в 12 этажей.

Все три здания имеют выступающую и наклонную поверхность: с одной стороны квартиры здесь складываются друг на друга под углом 45 градусов, а две другие наружные стены каждого здания являются стандартными вертикальными.

Жители необычного дома никаких неудобств не испытывают — они признаются, что наклонная стена совсем незаметна, зато в каждой квартире есть просторный балкон. Правда, одна сложность в «доме-лего» все-таки есть: сложная конструкция имеет плохую навигацию и потеряться здесь очень просто.

Архитекторы отмечают, что при создании дома вдохновлялись традиционными для Китая многоуровневыми рисовыми террасами.

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