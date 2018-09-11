Военнослужащих выводят из соцсетей

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий военнослужащим выкладывать информацию о себе и своих коллегах в интернете и СМИ. Речь идет о месте дислокации войск, ведомственной принадлежности и прочей служебной деятельности. Эксперт говорит, что публикация таких данных происходит не только в России, а аналогичные меры принимают военные ведомства разных стран.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в правительстве решили его разработать после анализа деятельности российских вооруженных сил в Сирии. Военнослужащие, отмечается в документе, представляют «особый интерес» для спецслужб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций, а информация в интернете и СМИ применяется для «информационного и информационно-психологического воздействия», а также «для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ».

В случае принятия законопроекта военным нельзя будет раскрывать их ведомственную принадлежность, сообщать что-либо о своей служебной деятельности и работе других военнослужащих, воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят службу, и о месте их дислокации.

Фактически наказание последует за публикации, содержащие фото, видео, геотеги и прочую подобную информацию. За нарушение военнослужащий по решению командира может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Контрактник может быть и уволен.

В пояснительной записке уточняется, что норма является «формально определенной, точной, не допускающей произвольного применения», так как затрагивает исключительно ограничение на распространение информации, связанной только со служебной деятельностью.

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Напомним, законопроект был разработан в Минобороны еще в прошлом году. В феврале в подразделения направили призывающие отказаться от соцсетей памятки и плакаты. Тогда «Ъ» сообщал, что Минобороны планирует ввести ограничения на использование смартфонов в центральном аппарате и войсках и перейти на кнопочные телефоны (см. «Ъ» от 15 февраля).

В тексте законопроекта уточняется, что имеются в виду также военнослужащие—иностранные граждане. Директор Центра стратегических конъюнктур Иван Коновалов напомнил, что в российских войсках могут служить иностранцы, если они хорошо знают русский язык и не имеют судимости. Авторы инициативы утверждают, что при разработке законопроекта учитывался зарубежный опыт. «Недавно в США тоже был скандал, когда военнослужащие засветились в Сирии. После этого Пентагон запретил бойцами использовать приложения с геолокацией. Происходит это и во многих других странах», — сказал он «Ъ».