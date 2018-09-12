Место на карте. Где находится уникальный «Заколдованный колодец» (фото)
Действительно волшебное место.
Действительно волшебное место.
Сказочное озеро под названием «Заколдованный колодец» (Enchanted Well или Poço Encantado) является удивительной природной достопримечательностью Бразилии. 37-метровый колодец находится внутри 80-метровой пещеры в Национальном парке
С виду это обычное озеро, но настоящие чудеса здесь происходят около полудня, когда солнечные лучи проникают сквозь пещеру. Тогда вода в колодце становится
Этим удивительным водоемом можно не только любоваться — купаться здесь тоже разрешено.
Читайте также: Художница создала сказочные скульптуры в Мертвом море