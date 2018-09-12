Место на карте. Где находится уникальный «Заколдованный колодец» (фото)

Сказочное озеро под названием «Заколдованный колодец» (Enchanted Well или Poço Encantado) является удивительной природной достопримечательностью Бразилии. 37-метровый колодец находится внутри 80-метровой пещеры в Национальном парке Шапада-Диамантина, расположенном в штате Баия, на северо-востоке страны.

С виду это обычное озеро, но настоящие чудеса здесь происходят около полудня, когда солнечные лучи проникают сквозь пещеру. Тогда вода в колодце становится ярко-синего цвета, и сквозь нее можно разглядеть камни и стволы деревьев на самом его дне.