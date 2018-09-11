Ученые нашли в Красноярском крае наскальные изображения мифических монстров
По словам исследователей, речь идет о собирательных образах животных с чертами волков, медведей, пантер, кабана.
По словам исследователей, речь идет о собирательных образах животных с чертами волков, медведей, пантер, кабана.
КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Более ста ранее неизвестных петроглифов найдены при изучении Шалаболинской писаницы — памятника наскального искусства на юге Красноярского края. Среди обнаруженных рисунков есть изображения мифических чудовищ, нанесенные рукой древнего человека около 4 тыс. лет назад. Об этом сообщил ТАСС во вторник Александр Заика, руководитель экспедиции Русского географического общества (РГО) по спасению Шалаболинской писаницы от разрушения.
Экспедиция обследовала весь горный массив писаницы на протяжении около трех километров. Ученые обнаружили порядка 300 плоскостей с наскальными рисунками, которые выполнены охрой в технике выбивки, гравировки и протира. Из них более 30 — это свежеобнаруженные плоскости, а на них более 100 петроглифов начиная от Каменного века.
«Среди изображений животных, людей в лодках, на лошадях, на лыжах, сцен охоты, битвы, культовых обрядов есть рисунки мифических хищников. Это собирательный образ животных с чертами волков, медведей, пантер, кабана. Эти сюжеты стали появляться примерно во втором тысячелетии до нашей эры», — сказал Заика.
Также встречаются антропоморфные изображения
Шалаболинская писаница расположена в 35 км к западу от поселка Курагино, свое название получила от близлежащего села Шалаболино. Рисунки нанесены на правой стороне крутого скального берегового массива реки Туба. Это относящиеся к эпохе неолита и энеолита рисунки животных, изображения лодок, рогатых антропоморфных фигур с хвостами и неестественно короткими верхними конечностями, а также многочисленные батальные и скотоводческие сцены, датируемые ранним Железным веком и Средневековьем.