Ученые нашли в Красноярском крае наскальные изображения мифических монстров

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КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Более ста ранее неизвестных петроглифов найдены при изучении Шалаболинской писаницы — памятника наскального искусства на юге Красноярского края. Среди обнаруженных рисунков есть изображения мифических чудовищ, нанесенные рукой древнего человека около 4 тыс. лет назад. Об этом сообщил ТАСС во вторник Александр Заика, руководитель экспедиции Русского географического общества (РГО) по спасению Шалаболинской писаницы от разрушения.

Экспедиция обследовала весь горный массив писаницы на протяжении около трех километров. Ученые обнаружили порядка 300 плоскостей с наскальными рисунками, которые выполнены охрой в технике выбивки, гравировки и протира. Из них более 30 — это свежеобнаруженные плоскости, а на них более 100 петроглифов начиная от Каменного века.

«Среди изображений животных, людей в лодках, на лошадях, на лыжах, сцен охоты, битвы, культовых обрядов есть рисунки мифических хищников. Это собирательный образ животных с чертами волков, медведей, пантер, кабана. Эти сюжеты стали появляться примерно во втором тысячелетии до нашей эры», — сказал Заика.

По его словам, рисунки, предположительно, относятся к Окуневской культуре — так ученые называют культуру жителей юга Сибири эпохи бронзового века.

Также встречаются антропоморфные изображения масок-личин с рогами, клыками и другими чертами животных. Это может быть связано с мифологией людей той эпохи, с их представлением о противостояния двух начал — дня и ночи, добра и зла.