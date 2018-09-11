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19:10 (мск), источник: ТАСС

Ученые нашли в Красноярском крае наскальные изображения мифических монстров

По словам исследователей, речь идет о собирательных образах животных с чертами волков, медведей, пантер, кабана.

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КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Более ста ранее неизвестных петроглифов найдены при изучении Шалаболинской писаницы — памятника наскального искусства на юге Красноярского края. Среди обнаруженных рисунков есть изображения мифических чудовищ, нанесенные рукой древнего человека около 4 тыс. лет назад. Об этом сообщил ТАСС во вторник Александр Заика, руководитель экспедиции Русского географического общества (РГО) по спасению Шалаболинской писаницы от разрушения.

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Экспедиция обследовала весь горный массив писаницы на протяжении около трех километров. Ученые обнаружили порядка 300 плоскостей с наскальными рисунками, которые выполнены охрой в технике выбивки, гравировки и протира. Из них более 30 — это свежеобнаруженные плоскости, а на них более 100 петроглифов начиная от Каменного века.

«Среди изображений животных, людей в лодках, на лошадях, на лыжах, сцен охоты, битвы, культовых обрядов есть рисунки мифических хищников. Это собирательный образ животных с чертами волков, медведей, пантер, кабана. Эти сюжеты стали появляться примерно во втором тысячелетии до нашей эры», — сказал Заика.

По его словам, рисунки, предположительно, относятся к Окуневской культуре — так ученые называют культуру жителей юга Сибири эпохи бронзового века.

Также встречаются антропоморфные изображения масок-личин с рогами, клыками и другими чертами животных. Это может быть связано с мифологией людей той эпохи, с их представлением о противостояния двух начал — дня и ночи, добра и зла.

Шалаболинская писаница расположена в 35 км к западу от поселка Курагино, свое название получила от близлежащего села Шалаболино. Рисунки нанесены на правой стороне крутого скального берегового массива реки Туба. Это относящиеся к эпохе неолита и энеолита рисунки животных, изображения лодок, рогатых антропоморфных фигур с хвостами и неестественно короткими верхними конечностями, а также многочисленные батальные и скотоводческие сцены, датируемые ранним Железным веком и Средневековьем.

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