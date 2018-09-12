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14:27 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые поймали 72 странных сигнала из галактики, до которой 3 млрд световых лет

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли уловили 72 странных сигнала в ходе расшифровки 400 терабайт радиоинформации, полученной из карликовой галактики. Она расположена на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли.

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Источник: AP 2018

Исследования проводятся в рамках SETI — международного проекта по поиску внеземных цивилизаций.

Проект существует с 1959 года и основан на предположении, что любая технологически развитая цивилизация может подавать сигналы на определенной частоте. Изыскания финансируются в основном американскими компаниями и частично NASA.

Источник сигнала, обозначаемый учеными как FRB 121102 — уникальный, поскольку только он регулярно подает быстрые радиовсплески такого рода.

Обнаруженные сигналы представляют собой быстрые, но хорошо ощутимые радиоимпульсы. Нечто подобное уже наблюдалось учеными в 2007 году, но лишь сейчас они привлекли внимание исследователей.

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«Природа производящего их объекта неизвестна», — заявили в SETI. Существует несколько теорий происхождения сигналов, одна из них даже предполагает, что сигналы посылаются некой разумной внеземной субстанцией.

В прошлом году ученые из Гарвардского университета предположили, что импульсы могут являться утечками энергии из построенных внеземными цивилизациями мощных передатчиков, цель которых — осуществление межзвездных космических экспедиций.

Ученые предполагают, что для таких экспедиций может быть использован принцип так называемого светового или солнечного паруса. Небольшое давление, создаваемое светом (фотонами), может дать слабое, но постоянное ускорение, которое теоретически позволило бы космическому кораблю в итоге достигать околосветовых скоростей.

Проект для всех

Сигналы были обнаружены при помощи радиотелескопа «Грин-Бэнк» в американском штате Западная Виргиния. Научный сотрудник Беркли Джерри Чжан разработал специальный алгоритм, который использовался для подробного изучения 400 терабайт радиоинформации.

Ранее в этой работе использовали более простой алгоритм поискового типа, похожий на тот, что IT-компании используют для оптимизации поисковых результатов и классификации изображений.

Эта работа интересна не только потому, что помогает понять динамику поведения быстрых радиовсплесков в деталях, но и потому, что показывает, как умные машины могут фиксировать сигналы, не замеченные традиционными алгоритмами.
Эндрю Симьон
руководитель исследовательского центра SETI в Беркли

В 1999 году ученые Калифорнийского университета решили привлечь к SETI всех желающих. Достаточно было установить на свой персональный компьютер пакет программ для расшифровки сигналов, принятых радиотелескопом.

На призыв ученых откликнулись около пяти миллионов энтузиастов из 200 стран мира. Каждому их них участие в проекте стоило совсем недорого, но вместе они, по некоторым подсчетам, израсходовали электричества более чем на миллиард долларов.

Более подробно результаты исследования изложены здесь.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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