ВЦИОМ: холостых мужчин в России больше, чем незамужних женщин

«Женатых мужчин больше (54%), чем замужних женщин (47%), но и холостых мужчин (16%) также больше, чем незамужних дам (7%)», — отмечается в исследовании.

Согласно опросу, 62% россиян находятся в «серьезных» отношениях. Так, 50% жителей России состоят в официальном браке, 10% живут вместе, но не узаконили свои отношения. Всего 2% опрошенных встречаются более одного года и не живут вместе.

30% россиян, состоящих в романтических отношениях, встретили свою пару в компании знакомых и друзей, еще 20% опрошенных познакомились на работе.

В числе других мест знакомства: учебное заведение — 13%, парк — 11%, концерт — 6%. В сосцестях свою пару встретили всего 5% респондентов.

«В эффективность интернета как площадки для знакомств чаще верят мужчины (6%), они же более активны в использовании большинства средств поиска «второй половины», — говорится в исследовании.