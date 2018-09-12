Информацию о геноме россиян приравняют к персональным данным
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Соответствующие поправки в законодательство разработал Роспотребнадзор.
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Соответствующие поправки в законодательство разработал Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор разработал поправки в закон о персональных данных, согласно которым в число охраняемой законодательством персональной информации войдет геном российских граждан.
«У нас персональными данными были фамилия, имя, отчество — то, что пишется на бумаге, и отпечаток пальца. А сегодня мы говорим, что знания о моем геноме — это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не
«Мы предполагаем, что мы внесем его в эту сессию в Государственную Думу, мы надеемся», — пояснила она.
Попова добавила, что в 2006 году, когда принимался закон РФ о персональных данных, определять геном быстро и дешево, как это могут сейчас, не умели. Современное развитие технологий, по ее мнению, требует ответа со стороны регулирующих органов.
Осенью прошлого года широкий резонанс вызвало заявление президента России Владимира Путина о том, что иностранцы с непонятными целями целенаправленно собирают биологический материал россиян различных этносов. Позже
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