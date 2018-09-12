Как выглядят самые красивые природные арки (фото)
В обзоре — десять знаменитых арок со всего мира.
В обзоре — десять знаменитых арок со всего мира.
Клефтико, Греция
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Красивейшая природная арка расположена в Тихом океане на севере области Антофагаста в Чили.
Голубиные скалы, Ливан
В море около Бейрута, столицы Ливана, расположены две уникальные скалы, любоваться которыми можно прямо с набережной. По легенде, это окаменевшие останки морского чудовища, убитого Персеем для спасения Андромеды.
Great Pollet Arch, Ирландия
Эта природная арка находится в графстве Донегол в Ирландии. Волны Атлантического океана тысячелетиями создавали ее необычную форму. Ирландская арка — излюбленное место фотографов. Она отлично получается на снимках в любую погоду.
Пура Бату Болонг, Индонезия
Пура Бату Болонг буквально означает «храм с дыркой в камне». Небольшой индуистский храм расположен на скалистом мысе около пляжа Сенггиги на острове Ломбок в Индонезии. В черной скале, на которой стоит храм, есть естественное отверстие. А на выступе скалы стоит пустующий трон Брахмы, творца Вселенной.
Арка Анакапы, США
На небольшом вытянутом вулканическом острове Анакапа возле Калифорнии расположена 12-метровая природная арка. Ее фотографии и рисунки стали визитной карточкой этих мест. Кроме арки, остров знаменит уникальным маяком и обзорной площадкой, с которой открывается невероятный по красоте вид.
Скалы Хоупвелл, Канада
Возле канадского города Монктон, с берегов залива Фанди, открывается невероятный вид на скалы Хоупвелл. Это природное чудо формировалось тысячелетиями благодаря мощным приливам и отливам. К скалам можно подплыть вплотную на лодочке или каноэ.
Хонопу, США
Пляж Хонопу на Гавайях знаменит не только первозданной красотой и уединенностью, но и природной аркой. Она самая высокая на Гавайях и находится в изолированной части острова Кауаи, добраться сюда можно только на лодке.
Лазурное окно, Мальта
Известняковая скала 28 метров в высоту претендовала на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Она расположилась на западе острова Гоцо в Средиземном море. В марте 2017 года арка из желтого известняка, подточенная эрозией, рухнула во время шторма.
Кафедральная пещера, Новая Зеландия
На сказочном пляже с фантастическими пейзажами находятся Кафедральные пещеры. Ведущая в них арка напоминает формы готической архитектуры. Здесь с удовольствием справляют свадьбы или устраивают романтические пикники.
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