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11:49 (мск), источник: РИА Новости

Сбербанк опроверг сообщения о захвате заложников в отделении в Москве

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сбербанк опроверг слухи о захвате заложников в отделении на северо-западе Москвы, там проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников банка от противоправных посягательств, сообщили РИА Новости в пресс-центре Московского банка Сбербанка.

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Источник: РИА Новости

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в отделении Сбербанка в Тушино мужчина взял в заложники нескольких человек, на месте работает полиция.

«В офисе Сбербанка в Москве на улице Фабрициуса, 18 в первой половине дня 12 сентября проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников банка от противоправных посягательств», — заявили в крупнейшем российском банке.

При этом официальный представитель банка отметил, что в тренировке участвуют работники банка, а также правоохранительные органы и экстренные службы. Офис приступит к обслуживанию клиентов сегодня в 13.00 по московскому времени, добавили в Сбербанке.

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