Сбербанк опроверг сообщения о захвате заложников в отделении в Москве
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сбербанк опроверг слухи о захвате заложников в отделении на
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сбербанк опроверг слухи о захвате заложников в отделении на
Ранее в
При этом официальный представитель банка отметил, что в тренировке участвуют работники банка, а также правоохранительные органы и экстренные службы. Офис приступит к обслуживанию клиентов сегодня в 13.00 по московскому времени, добавили в Сбербанке.