Сбербанк опроверг сообщения о захвате заложников в отделении в Москве

Источник: РИА Новости

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в отделении Сбербанка в Тушино мужчина взял в заложники нескольких человек, на месте работает полиция.

«В офисе Сбербанка в Москве на улице Фабрициуса, 18 в первой половине дня 12 сентября проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников банка от противоправных посягательств», — заявили в крупнейшем российском банке.