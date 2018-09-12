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12:59 (мск), источник: РИА Новости

В Чернобыле сняли на видео спасение лося из радиоактивного озера

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Чернобыле из радиоактивного водоема вытащили лося, написала на своей странице в Facebook полиция Киевской области.

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Сообщается, что при странных обстоятельствах животное оказалось в загрязненном водоеме между 4-м и 5-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Спасать «лесного великана» незамедлительно прибыли сотрудники полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и радиационно-экологического биосферного заповедника.

Рискуя жизнью, мужчины подплыли к животному на лодке и за рога вытащили потерявшего сознание лося на сушу.

В данный момент ему ничего не угрожает.

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