В Чернобыле сняли на видео спасение лося из радиоактивного озера

Новость В московской машине заметили коня

Сообщается, что при странных обстоятельствах животное оказалось в загрязненном водоеме между 4-м и 5-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Спасать «лесного великана» незамедлительно прибыли сотрудники полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и радиационно-экологического биосферного заповедника.

Рискуя жизнью, мужчины подплыли к животному на лодке и за рога вытащили потерявшего сознание лося на сушу.

В данный момент ему ничего не угрожает.