В Чернобыле сняли на видео спасение лося из радиоактивного озера
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Чернобыле из радиоактивного водоема вытащили лося, написала на своей странице в Facebook полиция Киевской области.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Чернобыле из радиоактивного водоема вытащили лося, написала на своей странице в Facebook полиция Киевской области.
Сообщается, что при странных обстоятельствах животное оказалось в загрязненном водоеме между 4-м и 5-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Спасать «лесного великана» незамедлительно прибыли сотрудники полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и
Рискуя жизнью, мужчины подплыли к животному на лодке и за рога вытащили потерявшего сознание лося на сушу.
В данный момент ему ничего не угрожает.