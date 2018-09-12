Социологи назвали самые несчастливые страны планеты

Источник: AP 2018

Во всем мире растет число людей, испытывающих стресс и беспокойство, а уровень счастья в 2017 году оказался самым низким за последнее десятилетие, об этом свидетельствуют данные опроса института Gallup.

Социологи опросили взрослых жителей 147 стран мира. Всего было опрошено свыше 147 тысяч человек. Респондентам задают вопросы о том, какие эмоции они испытывали накануне опроса в течение суток. Институт ежегодно проводит такие исследования с 2006 года, и результаты за прошлый год оказались худшими.

Самой несчастливой страной в мире оказалась Центральноафриканская республика, где десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. ЦАР — одна из 11 стран, жители которых сообщили, что за последние сутки испытывали «много физической боли». Большинство этих стран расположены в Африке южнее Сахары.

На втором месте антирейтинга оказался Ирак, где несчастливы 59% населения. Также в список попали Южный Судан, Египет и Иран.

Самыми счастливыми названы жители стран Латинской Америки. В тройку лидеров вошли Парагвай, Колумбия и Сальвадор.