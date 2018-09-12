Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скорбящий по хозяину кот растрогал пользователей Сети
Маленький кроссовер УАЗ: новый бренд, новая концепция
5 процедур в роддоме, от которых вам лучше отказаться
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев будут вести «Жди меня»
На Дальнем Востоке стартовали масштабные военные учения На Дальнем Востоке начались маневры войск «Восток-2018»
Жена российского футболиста Жиркова сводит с ума весь мир
Кедми сказал почему РФ нельзя присоединять Донбасс
Алексей Воробьев изменился до неузнаваемости ради роли
Игорь Николаев с женой представили фильм, где снялись вместе
Диагноз "лейкемия": Кудрявцева собирает деньги на лечение
"Очень сложно": Володина находится в больнице
52-летняя Лада Дэнс поразила зрителей танцами в комбинезоне
Дочери Лепса и Сергея Семака станут дебютантками бала Tatler
"Затряслись руки": учебник по русскому языку возмутил украинку
За три года дочь Аллегровой сильно постарела - СМИ
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Цвет в интерьере: 8 частых ошибок
Фоторепортажи
10Идем на «Восток»
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
12 сентября, источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят самые страшные морские существа (фото)

Их сравнивают с жабами, гадюками и чертями.

Наверх

Рыба-капля

Рыба-капля, или Psychrolutes marcidus — очень узнаваемый обитатель глубин. Она живет у берегов Австралии и Тасмании. Вопреки тому, что забавное существо обитает на дне, рыбаки нередко достают ее на поверхность сетями. Из-за этого вид оказался под угрозой исчезновения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рыба-капля совсем небольшая — максимум 30 см в длину. На передней части головы находится отросток, похожий на нос. У Psychrolutes marcidus нет плавательного пузыря. На больших глубинах, где обитает рыба, он все равно не работает.

Из-за необычного внешнего вида рыба-капля часто встречается в поп-культуре. Например, ее можно увидеть в сериале «Секретные материалы» или фильме «Люди в черном 3». Рыба-капля часто лидирует во всевозможных рейтингах странных морских существ.

Рыба-жаба

Рыба-жаба, или Opsanus tau встречается в западной части Атлантического океана. Она живет на илистом или песчаном дне, на фоне которого становится почти незаметной. Иногда рыба-жаба и вовсе зарывается в песок по самые глаза.

Во время загрузки произошла ошибка.

Длина рыбы-жабы не превышает 45 см, а вес — 2,2 кг. У этого обитателя дна есть ядовитые шипы, а еще она умеет издавать звуки, похожие на ворчание или скрежет. Так рыба-жаба защищает свою территорию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рыба-гадюка

Рыба-гадюка принадлежит к роду хаулиоды, все представители которого могут похвастаться «неординарной» внешностью. Это хищники, которые легко проглатывает более мелкую рыбу и даже ракообразных размером до 63% от своей собственной длины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рыба-гадюка обитает в Марианской впадине и встречается очень редко. Она не любит яркий свет и днем прячется на глубину около 3 км. Места ее обитания труднодоступны, так что ученым еще только предстоит узнать все секреты хищной «красавицы», например, как ей удается с легкостью менять цвет от серого до зеленого или черного.

Во время загрузки произошла ошибка.

Европейский морской чёрт

Европейский удильщик, или европейский морской чёрт — тоже очень известная рыба. Она живет в восточной части Атлантического океана. Морского черта употребляют в пищу. У нее белое и плотное мясо без костей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Европейский удильщик может достигать 2 метров в длину, но чаще всего это рыба размером 1−1,5 метра. Самый большой морской черт из выловленных весил почти 58 кг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Морской чёрт — гений маскировки. Его почти не видно среди водорослей благодаря выростам и «бахроме» — свисающим клочьям кожи.

Целакант

Целакант — уникальное существо. Это живая ископаемая рыба. Многие ее родственники давно вымерли, в живых остался только род латимерий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Латимерии обитают у восточного и южного побережья Африки, а также возле острова Сулавеси в Индонезии. У них особое строение тела. Например, вместо твёрдого позвоночника у целакантов имеется толстостенная эластичная трубка. Также у них необычное строение черепа — он не сплошной, а состоит из двух частей, которые сочленяются внутренним суставом.

Во время загрузки произошла ошибка.

До середины XX века целаканты считались вымершими 65 млн лет назад.

Читайте также:

 Ученые поймали 72 странных сигнала из далекой галактики
Самолет пролетел через глаз урагана (видео)
Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы
Мир без доллара: Путин предложил ВЭФ «расчеты в тугриках»
Все новинки Apple: коротко о главной презентации года
Турция поставила оружие противникам России и Сирии
Великобритания ответила на заявление Путина по «делу Скрипалей»
Ученые уловили 72 странных сигнала из далекой галактики
Автор эссе «Как убить своего мужа» застрелила супруга
Спорт
Терри к нам не приедет: что делать «Спартаку»? На то, чтобы решить проблему с поиском центрального защитника, у красно-белых есть 48 часов
Hi-Tech
Почему засыпать под звуки природы опасно Вашим ушам это не нравится.
Авто
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор Мошенники устраивают засады на пешеходных переходах, а затем вымогают у водителей деньги за якобы разбитый телефон
Кино
Татьяна Доронина отмечает 85-летие Народную артистку СССР поздравили Владимир Путин и Дмитрий Медведев, пожелав ей здоровья, успехов и благополучия, а также отметив неповторимость создаваемых ею образов и яркую индивидуальность
Недвижимость
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Джейми Оливер обезвредил вора-домушника
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
За клиентами Airbnb подглядывали со скрытых камер
Дети
Бывшая жена Романа Абрамовича рассказала об успехах их пятерых детей Марина Абрамович дала первое за долгое время интервью
Леди
Маленькие сумочки снова в моде: как носить багет, конверт и минодьер Все это разновидности маленьких сумочек-клатчей, которые носит в руках каждый день каждая вторая девушка
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь