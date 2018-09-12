Как выглядят самые страшные морские существа (фото)

Рыба-капля, или Psychrolutes marcidus — очень узнаваемый обитатель глубин. Она живет у берегов Австралии и Тасмании. Вопреки тому, что забавное существо обитает на дне, рыбаки нередко достают ее на поверхность сетями. Из-за этого вид оказался под угрозой исчезновения.
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Рыба-капля совсем небольшая — максимум 30 см в длину. На передней части головы находится отросток, похожий на нос. У Psychrolutes marcidus нет плавательного пузыря. На больших глубинах, где обитает рыба, он все равно не работает.
Из-за необычного внешнего вида рыба-капля часто встречается в поп-культуре. Например, ее можно увидеть в сериале «Секретные материалы» или фильме «Люди в черном 3». Рыба-капля часто лидирует во всевозможных рейтингах странных морских существ.
Рыба-жаба, или Opsanus tau встречается в западной части Атлантического океана. Она живет на илистом или песчаном дне, на фоне которого становится почти незаметной. Иногда рыба-жаба и вовсе зарывается в песок по самые глаза.
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Длина рыбы-жабы не превышает 45 см, а вес — 2,2 кг. У этого обитателя дна есть ядовитые шипы, а еще она умеет издавать звуки, похожие на ворчание или скрежет. Так рыба-жаба защищает свою территорию.
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Рыба-гадюка принадлежит к роду хаулиоды, все представители которого могут похвастаться «неординарной» внешностью. Это хищники, которые легко проглатывает более мелкую рыбу и даже ракообразных размером до 63% от своей собственной длины.
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Рыба-гадюка обитает в Марианской впадине и встречается очень редко. Она не любит яркий свет и днем прячется на глубину около 3 км. Места ее обитания труднодоступны, так что ученым еще только предстоит узнать все секреты хищной «красавицы», например, как ей удается с легкостью менять цвет от серого до зеленого или черного.
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Европейский удильщик, или европейский морской чёрт — тоже очень известная рыба. Она живет в восточной части Атлантического океана. Морского черта употребляют в пищу. У нее белое и плотное мясо без костей.
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Европейский удильщик может достигать 2 метров в длину, но чаще всего это рыба размером 1−1,5 метра. Самый большой морской черт из выловленных весил почти 58 кг.
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Морской чёрт — гений маскировки. Его почти не видно среди водорослей благодаря выростам и «бахроме» — свисающим клочьям кожи.
Целакант — уникальное существо. Это живая ископаемая рыба. Многие ее родственники давно вымерли, в живых остался только род латимерий.
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Латимерии обитают у восточного и южного побережья Африки, а также возле острова Сулавеси в Индонезии. У них особое строение тела. Например, вместо твёрдого позвоночника у целакантов имеется толстостенная эластичная трубка. Также у них необычное строение черепа — он не сплошной, а состоит из двух частей, которые сочленяются внутренним суставом.
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До середины XX века целаканты считались вымершими 65 млн лет назад.