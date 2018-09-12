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15:41 (мск), источник: Батенька, да вы трансформер

Говорящая голова: охота на призраков

Каждый четверг редакция самиздата публикует расшифровки лучших подкастов радио «Глаголев FM». На этой неделе вас ждут три увлекательные байки от автора подкаста «Говорящая голова», работающего в частном детективном агентстве. Он расскажет, с какими просьбами обращаются к нему клиенты, почему розыск неверных супругов — скучная банальщина и как ему приходилось искать незаконнорождённых сыновей, которые приходят к людям в снах.

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Источник: Батенька, да вы трансформер

Привет, это маниакально-развлекательная «Говорящая голова», и я, её ведущий Вадим Головин. В этом выпуске я расскажу о том, кого приходится разыскивать частным детективам. Здесь не будет историй про сбежавших любовниц, похищенных детей и скрывающихся должников. Это всё банальности, которые нас с вами не касаются. Речь пойдёт совсем о другом. О вещах, так сказать, глубинных. Вот представьте, что в детективное агентство приходит заказчик и просит найти человека из его сна, незнакомца, которого он в реальности никогда не видел.

Или, например, девушка приходит к нам с просьбой защитить её от назойливого ухажёра. Но выясняется, что никакого поклонника нет и не было.

Можно считать это бредом или мистикой. Но я ставлю иной диагноз: одиночество, хроническое и неизлечимое.

Вот сами посудите: у вас в телефоне всякие там контакты-фейсбуки, телеграмы-инстаграмы, вотсапы-вайберы, у некоторых из вас тысячи друзей в соцсетях, но вы одиноки. Все мы бесконечно одиноки, и я тоже. Мысль совсем не нова, но в контексте нашего подкаста я должен сказать об этом. Давайте начнём, а то чего-то сердце щемит.

Часть первая

Один мужчина пришёл к нам с просьбой найти его маленького сына. Мы сначала решили, что это стандартная ситуация: двое поругались, развелись, и жена теперь не даёт отцу общаться с ребёнком. Но нет: оказалось, что у мужика и жены никогда не было. Был секс с разными женщинами, но большой любви как-то не случилось.

И вот однажды этому мужику приснился сон, что у него где-то есть ребёнок — мальчик лет пяти-шести. Он тянет к мужчине свои детские ручки и молвит: «Папочка, я скучаю по тебе, приезжай ко мне!».

Тут, наверное, даже самый циничный просто всплакнёт — и жизнь его уже не будет прежней. Дядя тот на полном серьёзе решил своего ребёнка искать. Но как искать и где именно, поначалу было совершенно неясно. Ведь это же, по сути, фантом, просто некая проекция из сновидений.

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Но бабки заплачены — нужно было отрабатывать. Мы подробно мужика расспросили обо всех его романах и случайных половых связях. Представляете, это же надо вот сесть и вспомнить, с кем ты п********я лет шесть назад, отдыхая на Гоа во время пенной вечеринки.

Вот так, по крупицам, воссоздавали мы эти увлекательные моменты, когда жизнь казалась яркой и удивительной. И знаете — мы нашли. В одном маленьком городе мы обнаружили молодую женщину, подпадающую под описание той самой одной из его случайных знакомых. Эта женщина воспитывала ребёнка, мальчика. Даже ДНК-экспертизу проводить не пришлось, так они были похожи с отцом.

Как сложилась дальше их судьба, я не знаю. Но во мне с тех пор укрепилось убеждение, что все наши сны, какие-то там знаки — это не пустой набор бреда из книжек Пауло Коэльо. Впрочем, мой шок от той ситуации поутих. Я в позе созерцателя могу рассуждать об этом часами, а у нас уже на очереди следующая история.

Часть вторая

К нам в детективное агентство пришла пенсионерка и говорит нечто напоминающее фабулу к психологическому триллеру. Такому, знаете, добротному ужастику про игры человеческого разума.

У меня, говорит, в квартире живут взрослая дочь и внук, но на самом деле это не они, они не мои родственники — они вообще мне незнакомы.
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Зять при этом уверяет, что это его жена и ребёнок. Жили себе жили — и тут на́ тебе: не дочь ты мне, а ты мне не внук. Мы сразу тактично предположили, что проблему пенсионерки должны решать врачи-психиатры, но не частные детективы. Такое случается, когда к нам приходят откровенные сумасшедшие и просят кого-то там искать. Но бабушка на это заявляет: «Сынки, вы проверьте, кто эти люди на самом деле, и если окажется, что это мои родственники, я сразу сдамся санитарам».

Мы проверили, и что выяснилось: дочь и внук этой женщины действительно живут в её квартире, но несколько лет тому назад они сделали себе пластические операции, чтобы не быть похожими на самих себя. То есть изменили внешность. Бабушка как увидела всё это безобразие — сразу со страху переселилась на дачу.

Мы с этими родственниками побеседовали. Они достаточно нервно отреагировали на наше появление. Ответ их сводился к тому, что эта самая пенсионерка их настолько «утомила своим вниманием» к их семейной жизни, что им пришлось притвориться чужими людьми. Я с трудом верю, что это был настоящий мотив, и склонен видеть тут некий криминальный подтекст, никак не связанный с семейным конфликтом. Но если это правда, если они тогда не солгали — я уезжаю с этой планеты.

Потому что этот мир сошёл с ума окончательно: один пожилой человек жаждет общения с родными, а его близкие перекраивают у хирургов свои лица, чтобы только с бабушкой не общаться.

Так ведь и до смены пола недалеко, в конце концов. Тогда точно не узнают.

Часть третья

Подошёл черёд третьей байки. К нам пришла девушка. Жаловалась на то, что её преследует молодой человек. Такое тоже не редкость.

В одном из прошлых выпусков я рассказывал про маньяков, которые преследуют девушек, и один из таких типажей — это бывший парень.

Клинический случай, когда какой-нибудь тревожный дяденька начинает преследовать свою бывшую пассию. Мы поначалу решили, что имеем дело с подобной ситуацией. Но в процессе разговора стали проскальзывать такие, знаете ли, тревожные нотки. Спрашиваем, например, имя этого кавалера, кто он «по жизни». А нам в ответ: «Вы не понимаете, он страшный человек, он повсюду, он везде за мной следит». Просим показать его фото. Она снова: «Вы не понимаете, он хочет меня убить».

В итоге ничего мы от неё не добились, а она на следующий день опять к нам в офис приходит. Мы решили побеседовать с её родителями. Душевнобольных людей мы принципиально не обслуживаем, поскольку деньги с них брать как минимум некрасиво, а искать то, что они просят, просто бессмысленно. К нашему удивлению, родители показали нам довольно свежий букет цветов, ещё открытки какие-то любовные. Вот, говорят, пишет ей, букеты шлёт. Тут мы вообще растерялись. Получалось, что девушка изначально не лгала нам, когда рассказывала про своего тайного поклонника.

Простая проверка всё расставила по своим местам: букеты и подарки доставлялись курьерами нескольких популярных сервисов доставки. Услуги оплачивались с карточки девушки. Это были полностью «фейковые» отношения, целиком выдуманные ею.

Я могу понять, когда такую игру затевают, чтобы заставить приревновать своего кавалера. Но зачем было идти к детективам и просить защитить её от этого человека?! Я так скажу: все эти шутки с воображаемыми друзьями не проходят бесследно. Ведь мысль, как известно, материальна. Со временем выдуманный друг начинает принимать всё более реальные черты. Нет, это не мистика. Это вполне обычная ситуация, когда родители и друзья действительно верят, что у тебя кто-то есть, и тебе приходится врать снова, чтобы не выглядеть сумасшедшим.

Ведущий: Вадим Головин

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