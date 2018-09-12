В Госдуму внесен проект Дуэльного кодекса
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Автором стал депутат от ЛДПР, который ранее предлагал законодательно защитить граждан от последствий употребления чеснока.
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Автором стал депутат от ЛДПР, который ранее предлагал законодательно защитить граждан от последствий употребления чеснока.
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы проект Дуэльного кодекса РФ, который разрешает дуэли только между чиновниками, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.
Автор отмечает, что в соответствии с законодательством Российской Федерации клевета является уголовным преступлением, а оскорбление — административным правонарушением, вина и ответственность за которые устанавливается судом.
«Тем не менее, в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан выражающих отличные от официальных точки зрения. В целях упорядочения основных причин вызова на дуэль и порядка ее проведения предлагается настоящий проект Дуэльного Кодекса», — говорится в пояснительной записке к законопроекте.
Причем по замыслу авторов документа, между гражданами дуэль возможна, но является аномалией, не отвечая своему назначению.
В базовых принципах дуэлей предлагается определить, что дуэль может и должна происходить только между равными; основной принцип и назначение дуэли — решить недоразумение между отдельными государственными или муниципальными служащими между собою, не прибегая к посторонней помощи.
Дуэль служит способом отмщения за нанесенное оскорбление и не может быть заменена, но вместе с тем и не может заменять органы судебного правосудия, служащие для восстановления или защиты нарушенного права; оскорбление может быть нанесено только равным равному; лицо, не относящееся к категории государственных или муниципальных служащих, может только нарушить их право, но не оскорбить его.
Предлагается установить, что дуэль, как отмщение за нанесенное оскорбление, возможна и допустима только между лицами относящимся к категории государственных или муниципальных служащих, в противном случае дуэль недопустима и является аномалией, вторгаясь в область судебной компетенции.
При нарушении права государственного или муниципального служащего гражданином, несмотря на оскорбительность его действий, первый обязан искать удовлетворения судебным порядком, так как он потерпел от нарушения права, но не от оскорбления.
Если, несмотря на это, государственный или муниципальный служащий
Журналисты тут же поинтересовались у главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), как он относится к идее подготовки такого Дуэльного кодекса. Он с иронией воспринял саму идею принятия такого кодекса, шутя заметив: «Дуэльный кодекс — это круто». «Я восхищаюсь креативностью Сергея Владимировича (Иванова)», — с улыбкой добавил он.
Этот депутат уже не первый раз предлагает Госдуме «экстравагантные» законопроекты; и одним из наиболее запомнившихся в этом ряду был проект закона об «охране граждан от последствий употребления чеснока». В Госдуме его восприняли как некую шутку, поскольку документ был внесен накануне 1 апреля.
11 сентября было опубликовано видеообращение директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному с призывом выйти на поединок, заметив, что иногда с «клеветой нужно бороться любыми способами».
«В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные, клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это.
Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами — куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную", — заявил Золотов, ответив на один роликов возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией.
В одном из расследований ФБК закупок продуктов для Росгвардии Навальный назвал фамилию директора Росгвардии среди «прочих жуликов».
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