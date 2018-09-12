Две трети россиян готовы переехать ради работы, заявили в Роструде

«Если говорить о готовности граждан к переезду, то можно привести результаты социологического опроса, проведенного на госпортале “Работа в России” совсем недавно, который показал, что две трети из более 1000 опрошенных готовы работать в другом регионе», — рассказал Вуколов в кулуарах Восточного экономического форума, одной из тем которого стало стимулирование работников к переезду в регионы Дальнего Востока.