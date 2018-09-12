Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данные о жертвах уточняются: в РФ сообщили об ударе США по Сирии
Маленький кроссовер УАЗ: новый бренд, новая концепция
Татьяна Васильева наладила общение со старшими внуками
Астроном снял на видео десятки НЛО вокруг Луны
Певца Владимира Кузьмина ограбили
Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином Во Владивостоке прошли переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
В Китае пришли в восторг от "золотого удара" России по доллару
Сирия: пленный террорист ИГ выдал США
Алексей Воробьев изменился до неузнаваемости ради роли
Игорь Николаев с женой представили фильм, где снялись вместе
Диагноз "лейкемия": Кудрявцева собирает деньги на лечение
"Очень сложно": Володина находится в больнице
Ирина Муравьева в нежном летнем платье восхитила соцсети
Николь Кидман в элегантном костюме появилась на премьере
Дебют гонщицы на Lamborghini закончился жуткой аварией
Путин открыл новый завод по сборке моторов
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Цвет в интерьере: 8 частых ошибок
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
16:59 (мск), источник: РИА Новости

Две трети россиян готовы переехать ради работы, заявили в Роструде

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Сменить место жительства ради трудоустройства готовы две трети жителей России, заявил РИА Новости глава Роструда Всеволод Вуколов.

Наверх
Источник: РИА Новости

«Если говорить о готовности граждан к переезду, то можно привести результаты социологического опроса, проведенного на госпортале “Работа в России” совсем недавно, который показал, что две трети из более 1000 опрошенных готовы работать в другом регионе», — рассказал Вуколов в кулуарах Восточного экономического форума, одной из тем которого стало стимулирование работников к переезду в регионы Дальнего Востока.

Он также напомнил, что для привлечения работников на предприятия Дальнего Востока из других регионов РФ специально для ряда субъектов, в том числе для регионов Дальнего Востока, была разработана программа повышения мобильности трудовых ресурсов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11—13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

Читайте также:

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
 Вот почему жулики чувствуют себя комфортно в России
Орешкин назвал реальный курс рубля
Родственница Скрипалей заявила, что знает Петрова и Боширова
Автор эссе «Как убить своего мужа» застрелила супруга
Великобритания ответила на заявление Путина по «делу Скрипалей»
Украина арестовала акции «дочек» российских банков
В Госдуме предложили принять Дуэльный кодекс
Ученые уловили 72 странных сигнала из далекой галактики
Костин прокомментировал совет Орешкина продавать доллары
Спорт
Сборная Бразилии добилась разгромной победы Бразилия разгромила команду Сальвадора в товарищеском матче
Hi-Tech
Почему засыпать под звуки природы опасно Вашим ушам это не нравится.
Авто
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор Мошенники устраивают засады на пешеходных переходах, а затем вымогают у водителей деньги за якобы разбитый телефон
Кино
Татьяна Доронина отмечает 85-летие Народную артистку СССР поздравили Владимир Путин и Дмитрий Медведев, пожелав ей здоровья, успехов и благополучия, а также отметив неповторимость создаваемых ею образов и яркую индивидуальность
Недвижимость
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
История россиянина о жизни в Германии
Известная фигуристка разбогатела, продав дом после развода
Леди
Маленькие сумочки снова в моде: как носить багет, конверт и минодьер Все это разновидности маленьких сумочек-клатчей, которые носит в руках каждый день каждая вторая девушка
Мамы говорят
скарлетт стар Вопрос по школам МО 373
Кровасан Донорство яйцеклеток 212
Анна V Удаление матки - реальный опыт 166
Александра К. А вас не раздражают такие люди? 112
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь