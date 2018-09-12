Модель Victoria’s Secret дала отпор троллям, которые не верили, что она умеет кодить

Недавно в инстаграме проекта Coding Engineer, который посвящен тематике IT, появилось фото с бывшей моделью Victoria’s Secret Линдси Скотт и подписью: «Эта модель может программировать на Python, C++, Java, MIPS и Objective-C».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnaXmzKhECF/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnaXmzKhECF/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnaXmzKhECF/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Coding engineer (@coding.engineer)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-07T04:47:09+00:00">6 Сен 2018 в 9:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре под этим постом многие пользователи стали оставлять комментарии, в которых высказывали сомнения по поводу того, что она может обладать такими навыками. Кто-то решил, что это лишь придуманные факты из ее биографии, а другие посчитали, что девушка способна только написать фразу «Hello World!».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl_fBGMBeAa/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl_fBGMBeAa/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bl_fBGMBeAa/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Lyndsey Scott (@lyndsey360)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-02T21:41:01+00:00">2 Авг 2018 в 2:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако вскоре под публикацией высказалась и сама Скотт, которая заявила, что получила диплом бакалавра в массачусетском Amherst College сразу по двум специальностям — по компьютерным наукам и театральному делу. Поэтому теперь может жить и заниматься всем, что любит.

В настоящее время Скотт работает в сфере IT и участвует в разработке онлайн-учебника для iOS. В своем комментарии к посту на Coding Engineer она саркастично заметила: «Смотря на все эти комментарии, я гадаю, почему же 41% женщин в технической сфере бросает свою работу из-за враждебной обстановки».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bnob3pChnmc/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bnob3pChnmc/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style=" display:block; height:60px; margin:0 auto 16px; width:210px;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 840 300" width="210" version="1"><path d="M65 49c-16 7-34 26-40 50-7 31 23 44 25 39 3-5-5-6-7-22-2-21 7-43 19-53 3-2 2 0 2 5v102c0 21-1 28-3 35-1 7-4 11-2 13s12-3 17-10c7-9 9-20 10-32v-51-68c0-5-14-11-21-8m575 102c0 11-3 20-6 26-6 12-18 16-23-1-3-10-4-26-1-39 2-13 8-23 17-22 10 0 14 13 13 36zm-162 70c0 19-3 35-9 40-9 7-21 1-19-12 2-12 13-25 28-40v12zm-2-70c-1 10-4 20-6 26-6 12-19 16-24-1-4-12-3-28-1-37 2-13 8-24 18-24 9 0 14 10 13 36zm-94-1c-1 11-3 20-6 27-7 12-19 16-24-1-4-13-3-30-1-39 2-14 8-23 18-22 9 0 14 13 13 35zm430 13c-2 0-3 3-4 7-3 14-6 17-10 17-5 0-9-7-10-21v-52c0-4-1-8-12-12-5-2-12-4-15 4a209 209 0 0 0-15 50c-1-6-2-17-2-41-1-4-1-8-7-11-3-2-13-6-16-2s-7 13-11 25l-5 15v-34c0-4-2-5-3-5l-12-3c-4 0-5 2-5 5v58c-2 11-8 25-15 25s-10-6-10-33l1-34v-13c0-3-6-5-9-5l-7-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-10-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 19-11 33-2 11-1 22 1 31-3 10-7 14-12 14-7 0-12-11-11-31 0-13 3-22 6-35 1-6 0-8-3-11-2-3-7-4-13-3l-19 4 1-4c2-15-14-14-19-9-3 3-5 6-6 12-1 9 7 13 7 13a139 139 0 0 1-24 51 1390 1390 0 0 1 0-54l1-12c0-3-2-4-5-5l-9-2c-5-1-7 2-7 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 21-11 33v29c-1 8-6 16-11 16-7 0-10-6-10-33v-34l1-13c0-3-6-5-9-5l-8-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-20-1-28 10-6 7-10 15-12 33l-1 15c-2 12-11 27-19 27-4 0-8-9-8-27l1-62h27c3 0 6-12 3-13l-16-1-13-1 1-25c0-2-3-4-4-4l-11-3c-5-1-8 0-8 4l-1 27-21-1c-4 0-8 16-3 16l23 1-1 46v3c-3 19-16 29-16 29 3-12-3-22-13-30l-20-15s5-4 9-14c3-7 3-14-4-16-12-3-22 6-25 16-3 7-2 13 3 18l1 2-10 18c-9 15-15 28-21 28-4 0-4-13-4-24l2-41c0-5-3-8-7-11-3-2-8-5-11-5-5 0-19 1-33 39l-5 14 1-46-2-3c-2-1-8-4-14-4-2 0-3 1-3 4l-1 72 1 15 2 6 5 3c2 0 12 2 13-2 0-5 0-10 6-30 8-30 20-45 25-50h2l-2 38c-1 37 6 44 16 44 7 0 18-7 29-26l19-32 11 11c9 8 12 16 10 24-2 6-7 12-17 6l-7-5h-6c-3 3-6 6-7 11-1 4 3 6 8 8 4 2 12 3 17 4 21 0 37-10 49-38 2 24 11 37 26 37 10 0 20-13 25-26 1 6 3 10 6 14 11 19 34 15 46-1l4-7c1 15 13 20 20 20 8 0 16-3 21-16l3 4c11 19 34 15 46-1l1-2v10l-10 9c-18 16-31 29-32 43-2 18 13 25 24 26 12 1 22-6 29-15 5-8 9-25 9-43l-1-25a200 200 0 0 0 38-66h14c2 0 2 0 2 2s-9 34-1 55c5 15 17 19 24 19 8 0 16-6 20-15l1 3c12 19 35 15 46-1l4-7c3 16 15 20 22 20s14-3 19-16l1 12 4 3c7 2 13 1 16 1 2-1 3-2 3-6 1-9 0-25 3-36 5-20 9-27 11-31 2-2 3-2 3 0l2 35c1 13 3 21 5 23 4 7 8 8 12 8 3 0 8-1 8-5 0-3 0-16 5-35 3-13 8-24 10-28a252 252 0 0 0 3 52c5 21 18 23 23 23 11 0 19-7 22-28 0-5-1-9-4-9" fill="#262626"/></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bnob3pChnmc/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Thank you all for the outpouring of positivity and support! But most of all, thanks for getting this discussion going. ? This isn’t an online only issue and the above comments from women in tech prove it. (I’ve also been retweeting similar comments @Lyndsey360.) I’m truly moved that so many men and women have voiced their commitment to making tech more inclusive for women and other tech minorities. It’s nice to see such positivity on social media. ?❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lyndsey360/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Lyndsey Scott</a> (@lyndsey360) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-12T15:53:46+00:00">12 Сен 2018 в 8:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Потом девушка написала отдельный пост на своей странице, в котором постаралась убедить скептически настроенных комментаторов в том, что программисты могут быть любых форм, размеров, гендеров, рас и смежных профессий.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BePBIecHfgm/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BePBIecHfgm/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style=" display:block; height:60px; margin:0 auto 16px; width:210px;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 840 300" width="210" version="1"><path d="M65 49c-16 7-34 26-40 50-7 31 23 44 25 39 3-5-5-6-7-22-2-21 7-43 19-53 3-2 2 0 2 5v102c0 21-1 28-3 35-1 7-4 11-2 13s12-3 17-10c7-9 9-20 10-32v-51-68c0-5-14-11-21-8m575 102c0 11-3 20-6 26-6 12-18 16-23-1-3-10-4-26-1-39 2-13 8-23 17-22 10 0 14 13 13 36zm-162 70c0 19-3 35-9 40-9 7-21 1-19-12 2-12 13-25 28-40v12zm-2-70c-1 10-4 20-6 26-6 12-19 16-24-1-4-12-3-28-1-37 2-13 8-24 18-24 9 0 14 10 13 36zm-94-1c-1 11-3 20-6 27-7 12-19 16-24-1-4-13-3-30-1-39 2-14 8-23 18-22 9 0 14 13 13 35zm430 13c-2 0-3 3-4 7-3 14-6 17-10 17-5 0-9-7-10-21v-52c0-4-1-8-12-12-5-2-12-4-15 4a209 209 0 0 0-15 50c-1-6-2-17-2-41-1-4-1-8-7-11-3-2-13-6-16-2s-7 13-11 25l-5 15v-34c0-4-2-5-3-5l-12-3c-4 0-5 2-5 5v58c-2 11-8 25-15 25s-10-6-10-33l1-34v-13c0-3-6-5-9-5l-7-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-10-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 19-11 33-2 11-1 22 1 31-3 10-7 14-12 14-7 0-12-11-11-31 0-13 3-22 6-35 1-6 0-8-3-11-2-3-7-4-13-3l-19 4 1-4c2-15-14-14-19-9-3 3-5 6-6 12-1 9 7 13 7 13a139 139 0 0 1-24 51 1390 1390 0 0 1 0-54l1-12c0-3-2-4-5-5l-9-2c-5-1-7 2-7 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 21-11 33v29c-1 8-6 16-11 16-7 0-10-6-10-33v-34l1-13c0-3-6-5-9-5l-8-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-20-1-28 10-6 7-10 15-12 33l-1 15c-2 12-11 27-19 27-4 0-8-9-8-27l1-62h27c3 0 6-12 3-13l-16-1-13-1 1-25c0-2-3-4-4-4l-11-3c-5-1-8 0-8 4l-1 27-21-1c-4 0-8 16-3 16l23 1-1 46v3c-3 19-16 29-16 29 3-12-3-22-13-30l-20-15s5-4 9-14c3-7 3-14-4-16-12-3-22 6-25 16-3 7-2 13 3 18l1 2-10 18c-9 15-15 28-21 28-4 0-4-13-4-24l2-41c0-5-3-8-7-11-3-2-8-5-11-5-5 0-19 1-33 39l-5 14 1-46-2-3c-2-1-8-4-14-4-2 0-3 1-3 4l-1 72 1 15 2 6 5 3c2 0 12 2 13-2 0-5 0-10 6-30 8-30 20-45 25-50h2l-2 38c-1 37 6 44 16 44 7 0 18-7 29-26l19-32 11 11c9 8 12 16 10 24-2 6-7 12-17 6l-7-5h-6c-3 3-6 6-7 11-1 4 3 6 8 8 4 2 12 3 17 4 21 0 37-10 49-38 2 24 11 37 26 37 10 0 20-13 25-26 1 6 3 10 6 14 11 19 34 15 46-1l4-7c1 15 13 20 20 20 8 0 16-3 21-16l3 4c11 19 34 15 46-1l1-2v10l-10 9c-18 16-31 29-32 43-2 18 13 25 24 26 12 1 22-6 29-15 5-8 9-25 9-43l-1-25a200 200 0 0 0 38-66h14c2 0 2 0 2 2s-9 34-1 55c5 15 17 19 24 19 8 0 16-6 20-15l1 3c12 19 35 15 46-1l4-7c3 16 15 20 22 20s14-3 19-16l1 12 4 3c7 2 13 1 16 1 2-1 3-2 3-6 1-9 0-25 3-36 5-20 9-27 11-31 2-2 3-2 3 0l2 35c1 13 3 21 5 23 4 7 8 8 12 8 3 0 8-1 8-5 0-3 0-16 5-35 3-13 8-24 10-28a252 252 0 0 0 3 52c5 21 18 23 23 23 11 0 19-7 22-28 0-5-1-9-4-9" fill="#262626"/></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BePBIecHfgm/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Coder’s oasis✌️#backyardvibes #coderslife #girlswhocode #womenwhocode</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lyndsey360/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Lyndsey Scott</a> (@lyndsey360) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-22T02:16:34+00:00">21 Янв 2018 в 6:16 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что девушка полюбила программирование еще в средней школе. Затем она поступила в колледж и продолжила развиваться в сфере IT. После окончания учебного заведения Скотт пошла работать моделью и успела посотрудничать с таким брендами, как Prada, DKNY, Gucci, Louis Vuitton, Calvin Klein, Sephora и Victoria’s Secret.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BcaaSyInAi7/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcaaSyInAi7/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style=" display:block; height:60px; margin:0 auto 16px; width:210px;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 840 300" width="210" version="1"><path d="M65 49c-16 7-34 26-40 50-7 31 23 44 25 39 3-5-5-6-7-22-2-21 7-43 19-53 3-2 2 0 2 5v102c0 21-1 28-3 35-1 7-4 11-2 13s12-3 17-10c7-9 9-20 10-32v-51-68c0-5-14-11-21-8m575 102c0 11-3 20-6 26-6 12-18 16-23-1-3-10-4-26-1-39 2-13 8-23 17-22 10 0 14 13 13 36zm-162 70c0 19-3 35-9 40-9 7-21 1-19-12 2-12 13-25 28-40v12zm-2-70c-1 10-4 20-6 26-6 12-19 16-24-1-4-12-3-28-1-37 2-13 8-24 18-24 9 0 14 10 13 36zm-94-1c-1 11-3 20-6 27-7 12-19 16-24-1-4-13-3-30-1-39 2-14 8-23 18-22 9 0 14 13 13 35zm430 13c-2 0-3 3-4 7-3 14-6 17-10 17-5 0-9-7-10-21v-52c0-4-1-8-12-12-5-2-12-4-15 4a209 209 0 0 0-15 50c-1-6-2-17-2-41-1-4-1-8-7-11-3-2-13-6-16-2s-7 13-11 25l-5 15v-34c0-4-2-5-3-5l-12-3c-4 0-5 2-5 5v58c-2 11-8 25-15 25s-10-6-10-33l1-34v-13c0-3-6-5-9-5l-7-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-10-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 19-11 33-2 11-1 22 1 31-3 10-7 14-12 14-7 0-12-11-11-31 0-13 3-22 6-35 1-6 0-8-3-11-2-3-7-4-13-3l-19 4 1-4c2-15-14-14-19-9-3 3-5 6-6 12-1 9 7 13 7 13a139 139 0 0 1-24 51 1390 1390 0 0 1 0-54l1-12c0-3-2-4-5-5l-9-2c-5-1-7 2-7 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 21-11 33v29c-1 8-6 16-11 16-7 0-10-6-10-33v-34l1-13c0-3-6-5-9-5l-8-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-20-1-28 10-6 7-10 15-12 33l-1 15c-2 12-11 27-19 27-4 0-8-9-8-27l1-62h27c3 0 6-12 3-13l-16-1-13-1 1-25c0-2-3-4-4-4l-11-3c-5-1-8 0-8 4l-1 27-21-1c-4 0-8 16-3 16l23 1-1 46v3c-3 19-16 29-16 29 3-12-3-22-13-30l-20-15s5-4 9-14c3-7 3-14-4-16-12-3-22 6-25 16-3 7-2 13 3 18l1 2-10 18c-9 15-15 28-21 28-4 0-4-13-4-24l2-41c0-5-3-8-7-11-3-2-8-5-11-5-5 0-19 1-33 39l-5 14 1-46-2-3c-2-1-8-4-14-4-2 0-3 1-3 4l-1 72 1 15 2 6 5 3c2 0 12 2 13-2 0-5 0-10 6-30 8-30 20-45 25-50h2l-2 38c-1 37 6 44 16 44 7 0 18-7 29-26l19-32 11 11c9 8 12 16 10 24-2 6-7 12-17 6l-7-5h-6c-3 3-6 6-7 11-1 4 3 6 8 8 4 2 12 3 17 4 21 0 37-10 49-38 2 24 11 37 26 37 10 0 20-13 25-26 1 6 3 10 6 14 11 19 34 15 46-1l4-7c1 15 13 20 20 20 8 0 16-3 21-16l3 4c11 19 34 15 46-1l1-2v10l-10 9c-18 16-31 29-32 43-2 18 13 25 24 26 12 1 22-6 29-15 5-8 9-25 9-43l-1-25a200 200 0 0 0 38-66h14c2 0 2 0 2 2s-9 34-1 55c5 15 17 19 24 19 8 0 16-6 20-15l1 3c12 19 35 15 46-1l4-7c3 16 15 20 22 20s14-3 19-16l1 12 4 3c7 2 13 1 16 1 2-1 3-2 3-6 1-9 0-25 3-36 5-20 9-27 11-31 2-2 3-2 3 0l2 35c1 13 3 21 5 23 4 7 8 8 12 8 3 0 8-1 8-5 0-3 0-16 5-35 3-13 8-24 10-28a252 252 0 0 0 3 52c5 21 18 23 23 23 11 0 19-7 22-28 0-5-1-9-4-9" fill="#262626"/></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BcaaSyInAi7/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Lyndsey Scott (@lyndsey360)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-07T19:25:17+00:00">7 Дек 2017 в 11:25 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня она увлечена разработкой программного обеспечения и игрой в театре.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BSzc9bsD20s/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSzc9bsD20s/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style=" display:block; height:60px; margin:0 auto 16px; width:210px;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 840 300" width="210" version="1"><path d="M65 49c-16 7-34 26-40 50-7 31 23 44 25 39 3-5-5-6-7-22-2-21 7-43 19-53 3-2 2 0 2 5v102c0 21-1 28-3 35-1 7-4 11-2 13s12-3 17-10c7-9 9-20 10-32v-51-68c0-5-14-11-21-8m575 102c0 11-3 20-6 26-6 12-18 16-23-1-3-10-4-26-1-39 2-13 8-23 17-22 10 0 14 13 13 36zm-162 70c0 19-3 35-9 40-9 7-21 1-19-12 2-12 13-25 28-40v12zm-2-70c-1 10-4 20-6 26-6 12-19 16-24-1-4-12-3-28-1-37 2-13 8-24 18-24 9 0 14 10 13 36zm-94-1c-1 11-3 20-6 27-7 12-19 16-24-1-4-13-3-30-1-39 2-14 8-23 18-22 9 0 14 13 13 35zm430 13c-2 0-3 3-4 7-3 14-6 17-10 17-5 0-9-7-10-21v-52c0-4-1-8-12-12-5-2-12-4-15 4a209 209 0 0 0-15 50c-1-6-2-17-2-41-1-4-1-8-7-11-3-2-13-6-16-2s-7 13-11 25l-5 15v-34c0-4-2-5-3-5l-12-3c-4 0-5 2-5 5v58c-2 11-8 25-15 25s-10-6-10-33l1-34v-13c0-3-6-5-9-5l-7-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-10-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 19-11 33-2 11-1 22 1 31-3 10-7 14-12 14-7 0-12-11-11-31 0-13 3-22 6-35 1-6 0-8-3-11-2-3-7-4-13-3l-19 4 1-4c2-15-14-14-19-9-3 3-5 6-6 12-1 9 7 13 7 13a139 139 0 0 1-24 51 1390 1390 0 0 1 0-54l1-12c0-3-2-4-5-5l-9-2c-5-1-7 2-7 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 21-11 33v29c-1 8-6 16-11 16-7 0-10-6-10-33v-34l1-13c0-3-6-5-9-5l-8-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-20-1-28 10-6 7-10 15-12 33l-1 15c-2 12-11 27-19 27-4 0-8-9-8-27l1-62h27c3 0 6-12 3-13l-16-1-13-1 1-25c0-2-3-4-4-4l-11-3c-5-1-8 0-8 4l-1 27-21-1c-4 0-8 16-3 16l23 1-1 46v3c-3 19-16 29-16 29 3-12-3-22-13-30l-20-15s5-4 9-14c3-7 3-14-4-16-12-3-22 6-25 16-3 7-2 13 3 18l1 2-10 18c-9 15-15 28-21 28-4 0-4-13-4-24l2-41c0-5-3-8-7-11-3-2-8-5-11-5-5 0-19 1-33 39l-5 14 1-46-2-3c-2-1-8-4-14-4-2 0-3 1-3 4l-1 72 1 15 2 6 5 3c2 0 12 2 13-2 0-5 0-10 6-30 8-30 20-45 25-50h2l-2 38c-1 37 6 44 16 44 7 0 18-7 29-26l19-32 11 11c9 8 12 16 10 24-2 6-7 12-17 6l-7-5h-6c-3 3-6 6-7 11-1 4 3 6 8 8 4 2 12 3 17 4 21 0 37-10 49-38 2 24 11 37 26 37 10 0 20-13 25-26 1 6 3 10 6 14 11 19 34 15 46-1l4-7c1 15 13 20 20 20 8 0 16-3 21-16l3 4c11 19 34 15 46-1l1-2v10l-10 9c-18 16-31 29-32 43-2 18 13 25 24 26 12 1 22-6 29-15 5-8 9-25 9-43l-1-25a200 200 0 0 0 38-66h14c2 0 2 0 2 2s-9 34-1 55c5 15 17 19 24 19 8 0 16-6 20-15l1 3c12 19 35 15 46-1l4-7c3 16 15 20 22 20s14-3 19-16l1 12 4 3c7 2 13 1 16 1 2-1 3-2 3-6 1-9 0-25 3-36 5-20 9-27 11-31 2-2 3-2 3 0l2 35c1 13 3 21 5 23 4 7 8 8 12 8 3 0 8-1 8-5 0-3 0-16 5-35 3-13 8-24 10-28a252 252 0 0 0 3 52c5 21 18 23 23 23 11 0 19-7 22-28 0-5-1-9-4-9" fill="#262626"/></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BSzc9bsD20s/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Lyndsey Scott (@lyndsey360)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-12T23:35:40+00:00">12 Апр 2017 в 4:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BQyJnPKD5Sd/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQyJnPKD5Sd/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style=" display:block; height:60px; margin:0 auto 16px; width:210px;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 840 300" width="210" version="1"><path d="M65 49c-16 7-34 26-40 50-7 31 23 44 25 39 3-5-5-6-7-22-2-21 7-43 19-53 3-2 2 0 2 5v102c0 21-1 28-3 35-1 7-4 11-2 13s12-3 17-10c7-9 9-20 10-32v-51-68c0-5-14-11-21-8m575 102c0 11-3 20-6 26-6 12-18 16-23-1-3-10-4-26-1-39 2-13 8-23 17-22 10 0 14 13 13 36zm-162 70c0 19-3 35-9 40-9 7-21 1-19-12 2-12 13-25 28-40v12zm-2-70c-1 10-4 20-6 26-6 12-19 16-24-1-4-12-3-28-1-37 2-13 8-24 18-24 9 0 14 10 13 36zm-94-1c-1 11-3 20-6 27-7 12-19 16-24-1-4-13-3-30-1-39 2-14 8-23 18-22 9 0 14 13 13 35zm430 13c-2 0-3 3-4 7-3 14-6 17-10 17-5 0-9-7-10-21v-52c0-4-1-8-12-12-5-2-12-4-15 4a209 209 0 0 0-15 50c-1-6-2-17-2-41-1-4-1-8-7-11-3-2-13-6-16-2s-7 13-11 25l-5 15v-34c0-4-2-5-3-5l-12-3c-4 0-5 2-5 5v58c-2 11-8 25-15 25s-10-6-10-33l1-34v-13c0-3-6-5-9-5l-7-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-10-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 19-11 33-2 11-1 22 1 31-3 10-7 14-12 14-7 0-12-11-11-31 0-13 3-22 6-35 1-6 0-8-3-11-2-3-7-4-13-3l-19 4 1-4c2-15-14-14-19-9-3 3-5 6-6 12-1 9 7 13 7 13a139 139 0 0 1-24 51 1390 1390 0 0 1 0-54l1-12c0-3-2-4-5-5l-9-2c-5-1-7 2-7 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 21-11 33v29c-1 8-6 16-11 16-7 0-10-6-10-33v-34l1-13c0-3-6-5-9-5l-8-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-20-1-28 10-6 7-10 15-12 33l-1 15c-2 12-11 27-19 27-4 0-8-9-8-27l1-62h27c3 0 6-12 3-13l-16-1-13-1 1-25c0-2-3-4-4-4l-11-3c-5-1-8 0-8 4l-1 27-21-1c-4 0-8 16-3 16l23 1-1 46v3c-3 19-16 29-16 29 3-12-3-22-13-30l-20-15s5-4 9-14c3-7 3-14-4-16-12-3-22 6-25 16-3 7-2 13 3 18l1 2-10 18c-9 15-15 28-21 28-4 0-4-13-4-24l2-41c0-5-3-8-7-11-3-2-8-5-11-5-5 0-19 1-33 39l-5 14 1-46-2-3c-2-1-8-4-14-4-2 0-3 1-3 4l-1 72 1 15 2 6 5 3c2 0 12 2 13-2 0-5 0-10 6-30 8-30 20-45 25-50h2l-2 38c-1 37 6 44 16 44 7 0 18-7 29-26l19-32 11 11c9 8 12 16 10 24-2 6-7 12-17 6l-7-5h-6c-3 3-6 6-7 11-1 4 3 6 8 8 4 2 12 3 17 4 21 0 37-10 49-38 2 24 11 37 26 37 10 0 20-13 25-26 1 6 3 10 6 14 11 19 34 15 46-1l4-7c1 15 13 20 20 20 8 0 16-3 21-16l3 4c11 19 34 15 46-1l1-2v10l-10 9c-18 16-31 29-32 43-2 18 13 25 24 26 12 1 22-6 29-15 5-8 9-25 9-43l-1-25a200 200 0 0 0 38-66h14c2 0 2 0 2 2s-9 34-1 55c5 15 17 19 24 19 8 0 16-6 20-15l1 3c12 19 35 15 46-1l4-7c3 16 15 20 22 20s14-3 19-16l1 12 4 3c7 2 13 1 16 1 2-1 3-2 3-6 1-9 0-25 3-36 5-20 9-27 11-31 2-2 3-2 3 0l2 35c1 13 3 21 5 23 4 7 8 8 12 8 3 0 8-1 8-5 0-3 0-16 5-35 3-13 8-24 10-28a252 252 0 0 0 3 52c5 21 18 23 23 23 11 0 19-7 22-28 0-5-1-9-4-9" fill="#262626"/></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BQyJnPKD5Sd/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Lyndsey Scott (@lyndsey360)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-21T18:24:35+00:00">21 Фев 2017 в 10:24 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BHkd3c-Dp3V/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BHkd3c-Dp3V/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style=" display:block; height:60px; margin:0 auto 16px; width:210px;"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 840 300" width="210" version="1"><path d="M65 49c-16 7-34 26-40 50-7 31 23 44 25 39 3-5-5-6-7-22-2-21 7-43 19-53 3-2 2 0 2 5v102c0 21-1 28-3 35-1 7-4 11-2 13s12-3 17-10c7-9 9-20 10-32v-51-68c0-5-14-11-21-8m575 102c0 11-3 20-6 26-6 12-18 16-23-1-3-10-4-26-1-39 2-13 8-23 17-22 10 0 14 13 13 36zm-162 70c0 19-3 35-9 40-9 7-21 1-19-12 2-12 13-25 28-40v12zm-2-70c-1 10-4 20-6 26-6 12-19 16-24-1-4-12-3-28-1-37 2-13 8-24 18-24 9 0 14 10 13 36zm-94-1c-1 11-3 20-6 27-7 12-19 16-24-1-4-13-3-30-1-39 2-14 8-23 18-22 9 0 14 13 13 35zm430 13c-2 0-3 3-4 7-3 14-6 17-10 17-5 0-9-7-10-21v-52c0-4-1-8-12-12-5-2-12-4-15 4a209 209 0 0 0-15 50c-1-6-2-17-2-41-1-4-1-8-7-11-3-2-13-6-16-2s-7 13-11 25l-5 15v-34c0-4-2-5-3-5l-12-3c-4 0-5 2-5 5v58c-2 11-8 25-15 25s-10-6-10-33l1-34v-13c0-3-6-5-9-5l-7-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-10-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 19-11 33-2 11-1 22 1 31-3 10-7 14-12 14-7 0-12-11-11-31 0-13 3-22 6-35 1-6 0-8-3-11-2-3-7-4-13-3l-19 4 1-4c2-15-14-14-19-9-3 3-5 6-6 12-1 9 7 13 7 13a139 139 0 0 1-24 51 1390 1390 0 0 1 0-54l1-12c0-3-2-4-5-5l-9-2c-5-1-7 2-7 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 21-11 33v29c-1 8-6 16-11 16-7 0-10-6-10-33v-34l1-13c0-3-6-5-9-5l-8-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-20-1-28 10-6 7-10 15-12 33l-1 15c-2 12-11 27-19 27-4 0-8-9-8-27l1-62h27c3 0 6-12 3-13l-16-1-13-1 1-25c0-2-3-4-4-4l-11-3c-5-1-8 0-8 4l-1 27-21-1c-4 0-8 16-3 16l23 1-1 46v3c-3 19-16 29-16 29 3-12-3-22-13-30l-20-15s5-4 9-14c3-7 3-14-4-16-12-3-22 6-25 16-3 7-2 13 3 18l1 2-10 18c-9 15-15 28-21 28-4 0-4-13-4-24l2-41c0-5-3-8-7-11-3-2-8-5-11-5-5 0-19 1-33 39l-5 14 1-46-2-3c-2-1-8-4-14-4-2 0-3 1-3 4l-1 72 1 15 2 6 5 3c2 0 12 2 13-2 0-5 0-10 6-30 8-30 20-45 25-50h2l-2 38c-1 37 6 44 16 44 7 0 18-7 29-26l19-32 11 11c9 8 12 16 10 24-2 6-7 12-17 6l-7-5h-6c-3 3-6 6-7 11-1 4 3 6 8 8 4 2 12 3 17 4 21 0 37-10 49-38 2 24 11 37 26 37 10 0 20-13 25-26 1 6 3 10 6 14 11 19 34 15 46-1l4-7c1 15 13 20 20 20 8 0 16-3 21-16l3 4c11 19 34 15 46-1l1-2v10l-10 9c-18 16-31 29-32 43-2 18 13 25 24 26 12 1 22-6 29-15 5-8 9-25 9-43l-1-25a200 200 0 0 0 38-66h14c2 0 2 0 2 2s-9 34-1 55c5 15 17 19 24 19 8 0 16-6 20-15l1 3c12 19 35 15 46-1l4-7c3 16 15 20 22 20s14-3 19-16l1 12 4 3c7 2 13 1 16 1 2-1 3-2 3-6 1-9 0-25 3-36 5-20 9-27 11-31 2-2 3-2 3 0l2 35c1 13 3 21 5 23 4 7 8 8 12 8 3 0 8-1 8-5 0-3 0-16 5-35 3-13 8-24 10-28a252 252 0 0 0 3 52c5 21 18 23 23 23 11 0 19-7 22-28 0-5-1-9-4-9" fill="#262626"/></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BHkd3c-Dp3V/?utm_source=ig_embed_loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Lyndsey Scott (@lyndsey360)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-07-07T18:09:38+00:00">7 Июл 2016 в 11:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.