Модель Victoria’s Secret дала отпор троллям, которые не верили, что она умеет кодить
И с легкостью им это доказала.
И с легкостью им это доказала.
Недавно в инстаграме проекта Coding Engineer, который посвящен тематике IT, появилось фото с бывшей моделью Victoria’s Secret Линдси Скотт и подписью: «Эта модель может программировать на Python, C++, Java, MIPS и Objective-C».
Вскоре под этим постом многие пользователи стали оставлять комментарии, в которых высказывали сомнения по поводу того, что она может обладать такими навыками.
Однако вскоре под публикацией высказалась и сама Скотт, которая заявила, что получила диплом бакалавра в массачусетском Amherst College сразу по двум специальностям — по компьютерным наукам и театральному делу. Поэтому теперь может жить и заниматься всем, что любит.
В настоящее время Скотт работает в сфере IT и участвует в разработке
Потом девушка написала отдельный пост на своей странице, в котором постаралась убедить скептически настроенных комментаторов в том, что программисты могут быть любых форм, размеров, гендеров, рас и смежных профессий.
Известно, что девушка полюбила программирование еще в средней школе. Затем она поступила в колледж и продолжила развиваться в сфере IT. После окончания учебного заведения Скотт пошла работать моделью и успела посотрудничать с таким брендами, как Prada, DKNY, Gucci, Louis Vuitton, Calvin Klein, Sephora и Victoria’s Secret.
Сегодня она увлечена разработкой программного обеспечения и игрой в театре.