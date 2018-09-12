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19:26 (мск), источник: Playboy

Модель Victoria’s Secret дала отпор троллям, которые не верили, что она умеет кодить

И с легкостью им это доказала.

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Недавно в инстаграме проекта Coding Engineer, который посвящен тематике IT, появилось фото с бывшей моделью Victoria’s Secret Линдси Скотт и подписью: «Эта модель может программировать на Python, C++, Java, MIPS и Objective-C».

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Вскоре под этим постом многие пользователи стали оставлять комментарии, в которых высказывали сомнения по поводу того, что она может обладать такими навыками. Кто-то решил, что это лишь придуманные факты из ее биографии, а другие посчитали, что девушка способна только написать фразу «Hello World!».

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Однако вскоре под публикацией высказалась и сама Скотт, которая заявила, что получила диплом бакалавра в массачусетском Amherst College сразу по двум специальностям — по компьютерным наукам и театральному делу. Поэтому теперь может жить и заниматься всем, что любит.

В настоящее время Скотт работает в сфере IT и участвует в разработке онлайн-учебника для iOS. В своем комментарии к посту на Coding Engineer она саркастично заметила: «Смотря на все эти комментарии, я гадаю, почему же 41% женщин в технической сфере бросает свою работу из-за враждебной обстановки».

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Потом девушка написала отдельный пост на своей странице, в котором постаралась убедить скептически настроенных комментаторов в том, что программисты могут быть любых форм, размеров, гендеров, рас и смежных профессий.

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Известно, что девушка полюбила программирование еще в средней школе. Затем она поступила в колледж и продолжила развиваться в сфере IT. После окончания учебного заведения Скотт пошла работать моделью и успела посотрудничать с таким брендами, как Prada, DKNY, Gucci, Louis Vuitton, Calvin Klein, Sephora и Victoria’s Secret.

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Сегодня она увлечена разработкой программного обеспечения и игрой в театре.

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