Как выглядит самая крупная в мире ветряная электростанция на воде (фото)
Но скоро ее рекорд побьют.
Но скоро ее рекорд побьют.
В 19 километрах от берегов Великобритании в Ирландском море на площади 145 гектаров (примерно 20 тысяч футбольных полей) расположены 87 гигантских ветряков. На данный момент это самая большая в мире ветряная электростанция на воде. Ее мощность 659 МВт, и она обеспечивает электричеством 600 тысяч британских домов.
Строительством ветропарка Walney Extension занималась датская компания Ørsted. Первый ветряк высотой 190 метров был размещен в сентябре 2017, а последний — в апреле 2018.
Первая в мире ветряная электростанция на воде появилась в 2015 году и оказалось, что такое расположение дает свои преимущества.
Сейчас Walney Extension в Ирландском море считается самой мощной