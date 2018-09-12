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19:25 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит самая крупная в мире ветряная электростанция на воде (фото)

Но скоро ее рекорд побьют.

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В 19 километрах от берегов Великобритании в Ирландском море на площади 145 гектаров (примерно 20 тысяч футбольных полей) расположены 87 гигантских ветряков. На данный момент это самая большая в мире ветряная электростанция на воде. Ее мощность 659 МВт, и она обеспечивает электричеством 600 тысяч британских домов.

Строительством ветропарка Walney Extension занималась датская компания Ørsted. Первый ветряк высотой 190 метров был размещен в сентябре 2017, а последний — в апреле 2018.

Первая в мире ветряная электростанция на воде появилась в 2015 году и оказалось, что такое расположение дает свои преимущества.

Станции на воде оказались на 25% эффективнее тех, что расположены на суше, потому что ветер над водой ничто не останавливает.

Сейчас Walney Extension в Ирландском море считается самой мощной ветро-электростанцией в мире, но совсем скоро ее рекорд будет побит. В 2020 году в Великобритании завершится строительство ветропарков East Anglia One (714 МВт) и Hornsea Project One (1,2 ГВт), а к 2021 году будут введены в эксплуатацию ветропарки Borssele III/IV 731,5 МВт в Нидерландах и Triton Knoll в Великобритании, с мощностью 731,5 МВт и 860 МВт соответственно.

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