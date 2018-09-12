Финский блогер сделал флейту из моркови и сразу опробовал ее в деле (видео)

Музыкант и блогер из Финляндии Тони Патанена, также известный под псевдонимом Pupsi, опубликовал на YouTube видео того, как делает флейту из обычной моркови.

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Овощ он очищает, замеряет и делает в нем надрезы. И все работает. В конце ролика Патанена играет на морковке кавер на песню Mask Off американского хип-хоп исполнителя и музыкального продюсера Future. И звучит это очень неплохо.

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