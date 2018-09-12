Финский блогер сделал флейту из моркови и сразу опробовал ее в деле (видео)
Получилось неожиданно хорошо.
Получилось неожиданно хорошо.
Музыкант и блогер из Финляндии Тони Патанена, также известный под псевдонимом Pupsi, опубликовал на YouTube видео того, как делает флейту из обычной моркови.
Овощ он очищает, замеряет и делает в нем надрезы. И все работает. В конце ролика Патанена играет на морковке кавер на песню Mask Off американского
Кстати, это уже второй овощной эксперимент блогера. Прошлый раз он делал музыкальный инструмент из сырой картошки.