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20:03 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Финский блогер сделал флейту из моркови и сразу опробовал ее в деле (видео)

Получилось неожиданно хорошо.

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Музыкант и блогер из Финляндии Тони Патанена, также известный под псевдонимом Pupsi, опубликовал на YouTube видео того, как делает флейту из обычной моркови.

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Овощ он очищает, замеряет и делает в нем надрезы. И все работает. В конце ролика Патанена играет на морковке кавер на песню Mask Off американского хип-хоп исполнителя и музыкального продюсера Future. И звучит это очень неплохо.

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Кстати, это уже второй овощной эксперимент блогера. Прошлый раз он делал музыкальный инструмент из сырой картошки.

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