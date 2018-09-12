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20:08 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит самый необычный католический храм из соли (фото)

Одна из самых известных религиозных святынь Южной Америки находится глубоко под землей.

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В Колумбии, недалеко от города Сипакира, расположенного в 55 километрах к северу от Боготы, находится уникальный католический Соляной Собор. Он является местом паломничества верующих со всей Южной Америки и одной их самых популярных туристических достопримечательностей страны. А все потому, что храм находится под землей, в соляных выработках на глубине почти 200 метров.

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Подземный собор был построен в 1930-х годах, когда шахтеры вырезали временную часовню в одном из шахтных туннелей, чтобы молиться за безопасность рабочих. Со временем площадь часовни увеличивалась, и к 1954 году здесь уже был храм, посвященный Деве Марии Розарии, небесной покровительнице шахтеров.

Но в 1990 году случился обвал и собор временно закрыли.

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Уже через год правительство выделило 1 миллион долларов на строительство нового храма, который бы соответствовал всем правилам безопасности. За пять лет рабочие построили целый пещерный комплекс «Parque de la Sal», объединенный библейской тематикой, куда вошел и Соляной храм. Он размещен на 60 метров ниже прежнего уровня, а его общая площадь составляет 32 гектара. К уже существующим тоннелям добавились новые помещения, ниши и коридоры, при этом все комнаты были построены в уже существующих шахтах.

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Сейчас подземный храмовый комплекс может вместить в себя 10 тысяч человек. Внутри есть несколько залов, соединенных между собой туннелями. Здесь находятся и религиозные скульптуры, также сделанные из соли. Под землей работает кафе, чтобы посетители могли согреться горячими напитками, так как средняя температура здесь составляет около 14 градусов.

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Все помещения в пещерном комплексе подсвечены фиолетовым, синим и красным светом, что выглядит довольно мистически.

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