Как выглядит самый необычный католический храм из соли (фото)
Одна из самых известных религиозных святынь Южной Америки находится глубоко под землей.
Одна из самых известных религиозных святынь Южной Америки находится глубоко под землей.
В Колумбии, недалеко от города Сипакира, расположенного в 55 километрах к северу от Боготы, находится уникальный католический Соляной Собор. Он является местом паломничества верующих со всей Южной Америки и одной их самых популярных туристических достопримечательностей страны. А все потому, что храм находится под землей, в соляных выработках на глубине почти 200 метров.
Подземный собор был построен в 1930-х годах, когда шахтеры вырезали временную часовню в одном из шахтных туннелей, чтобы молиться за безопасность рабочих. Со временем площадь часовни увеличивалась, и к 1954 году здесь уже был храм, посвященный Деве Марии Розарии, небесной покровительнице шахтеров.
Но в 1990 году случился обвал и собор временно закрыли.
Уже через год правительство выделило 1 миллион долларов на строительство нового храма, который бы соответствовал всем правилам безопасности. За пять лет рабочие построили целый пещерный комплекс «Parque de la Sal», объединенный библейской тематикой, куда вошел и Соляной храм. Он размещен на 60 метров ниже прежнего уровня, а его общая площадь составляет 32 гектара. К уже существующим тоннелям добавились новые помещения, ниши и коридоры, при этом все комнаты были построены в уже существующих шахтах.
Сейчас подземный храмовый комплекс может вместить в себя 10 тысяч человек. Внутри есть несколько залов, соединенных между собой туннелями. Здесь находятся и религиозные скульптуры, также сделанные из соли. Под землей работает кафе, чтобы посетители могли согреться горячими напитками, так как средняя температура здесь составляет около 14 градусов.
Все помещения в пещерном комплексе подсвечены фиолетовым, синим и красным светом, что выглядит довольно мистически.